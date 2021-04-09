朱立伦批修改党徽：欢迎民进党徽纳入中华民国元素

针对时代力量党团提案更改国徽，台湾内政部评估报告指出国徽与国民党徽类似，但党国不分时代已过，政党的标章宜应时代的变迁，尊重象征国家的国徽，适度调整。此举引发国民党不满。前国民党主席朱立伦在面簿上表示，“国民党创建中华民国，更热爱中华民国。如果民进党有意见，欢迎将民进党的党徽也纳入中华民国的元素！”

根据东森新闻台报道，台湾内政部昨天评估结果指出，国徽与国民党徽类似，虽有其历史原由，但国徽做为国家的象征，自有其凝聚国人情感之庄严意涵，不应轻易修改，反观政治团体或政党之象征物，可随着局势变更、社会脉络，则宜适时调整。

报告内容也说，青天白日国徽的运用广泛，在国际间有一定之识别度，国徽与国民党党徽类似，有其历史原由，但时至今日，党国不分的时代既已过去，政党亦大量增加且朝多元发展，相关政党的标章，宜应时代的变迁，尊重象征国家的国徽，适度调整其标章（党徽），以与国家象徵有相当的识别度。

国民党主席江启臣砲轰内政部选在台铁太鲁阁408次列车罹难者头七的这一天提出报告，充满恶意的操作，企图转移政治责任，并说“民进党改国徽，不如改革台铁。”

对于国民党的反对声浪，台湾内政部次长陈宗彦今天上午表示，立法院总预算审查时的决议内容中，希望内政部提出国旗国徽是否必要更改的报告，而根据时限，内政部必须在今天前提出。

陈宗彦指出，评估内容仅就国旗国徽规定在宪法中的原由作说明；另外，国旗国徽事涉范围非常广大，从一般民众到很多机关都跟国徽有相连结，例如警察、消防、救护、护照等，“所以我们报告内容是就这一块”。

陈宗彦表示，因为现在在民主化、自由化情况下，政党也越来越多，其实有一些政党有更易党徽，所以才在评估中有所建议、作分析，但并未要求政党更换党徽，也无权要求。陈宗彦强调，“政党要不要改，内政部无权干涉”。

