新疆批反华势力炮制数据库蒙骗世人

中国新疆政府抨击一些反华势力炮制涉疆数据库，笼络收集了一批“证人证言”，企图以假乱真、诋毁新疆、蒙骗世人。

据中新网报道，新疆自治区政府新闻发言人徐贵相今天（9日）在北京指这三个数据库“新疆数据项目”“新疆受害者数据库”“维吾尔过渡期司法数据库”共涉及1万2050人，查实1万0708人，1342人系凭空编造。在查实的1万0708人中，6962人在社会上正常生活，3244人因危安暴恐犯罪和其他刑事犯罪被判刑，238人因疾病等原因死亡，264人在境外。

徐贵相声称，“新疆数据项目”由澳大利亚战略政策研究所建立，得到了美国有关政府部门和组织“人权观察”的资助和支持，并指澳大利亚战略政策研究所长期接受来自美国政府有关部门和军火商的经费支持，为了金主利益，热衷于炒作各种反华议题，四处散布谣言，丑化、妖魔化中国，根本就不是学术研究机构，而是美国政府操纵的反华工具。他也指澳大利亚战略政策研究所在涉疆问题上，一再抛出毫无事实根据、充满幻想臆断的谬论。

至于另外两个数据库，徐贵相称“新疆受害者数据库”由美国人斌吉恩同达伦·拜勒、赵楼兰、法提玛赫·阿卜杜勒加福尔、塔依尔·依明等人建立，得到了美国、澳大利亚等国有关方面的资助和支持。“维吾尔过渡期司法数据库”则由世界维吾尔代表大会下属的挪威维吾尔委员会主席拜合提亚尔·吾买尔建立，得到了美国“国家民主捐赠基金会”的资助和支持。

徐贵相指“新疆受害者数据库”和“维吾尔过渡期司法数据库”主要是煽动、蛊惑、诱拉境外维吾尔族人，或编造一批虚假人员等，汇集了这些人员及相关亲属的“受迫害经历”，用于作证，以此坐实新疆“非法关押维吾尔族人”“打压维吾尔族人及穆斯林”等“罪名”。

徐贵相也抨击“新疆数据项目”大量发布或转发涉疆污蔑文章、视频，以“学术研究”的面目攻击抹黑新疆。比如，该项目“地图板块”中声称，通过卫星图像，借助夜间照明技术研究方法，识别掌握了新疆380个“拘留设施”的地理信息，称新疆在乌鲁木齐、喀什、阿克苏等地“新建大量拘留场所”。他强调，经核实，在380个“拘留设施”中，343个点位是正规学校、机关事业单位、医院、住宅、商铺等，占比达90%。

徐贵相指这些数据库肆意采取“无中生有”“模糊指控”“妄加揣测”“杜撰篡改”“移花接木”“强制关联”“断章取义”等手法，编造了一批“受害者”名单，其中一大批人员是他们编造的，还有一大批被指名道姓的“被关押”人员，“事实上都在正常生活”；另有一些人员，因实施暴恐活动、杀人、强奸、贩毒、抢劫、卖淫等犯罪行为，被判处刑罚。

徐贵相也称，有大量证据表明，这谢“数据库”是“造假库”“谣言库”“伪证库”。

