滴滴美团等10平台承诺不利用数据“杀熟”

唯品会、京东、美团、饿了么、每日优鲜、盒马鲜生、携程、去哪儿网、如祺出行、滴滴出行共10家互联网平台企业代表日前签署了承诺书，承诺不非法收集、使用消费者个人信息，不利用数据优势“杀熟”。

根据中新经纬客户端引述广州市场监管局官网消息，广州市场监管局联合市商务局上月31日召开平台“大数据杀熟”专项调研和规范公平竞争市场秩序行政指导会。

在平台“大数据杀熟”专项调研会上，上述10家互联网平台企业代表通报了用户数据使用和管理情况，对数据使用监管提出建议。市市场监管局、市商务局以及华南理工大学法学专家们就相关问题与各企业代表进行了交流讨论。

在规范公平竞争市场秩序行政指导会上，与会部门充分肯定互联网平台经济发展的积极意义和重要作用，但也严肃指出当前互联网平台存在的涉嫌“大数据杀熟”等突出问题，要求平台企业主动担起社会责任，严格规范经营行为，共同维护公平竞争的市场秩序。

企业代表签署了《平台企业维护公平竞争市场秩序承诺书》，向社会郑重作出承诺：一是严格遵守国家有关法律法规，不低价倾销、不串通定价、不哄抬价格、不价格欺诈。二是不违法实行固定价格，不违法限制商品生产或销售数量，不违法分割市场。不违法实施经营者集中，不排除或限制竞争。三是没有正当理由，不实施掠夺性定价、不拒绝交易、不搭售。四是不进行商业混淆、虚假宣传、商业诋毁。五是不非法收集、使用消费者个人信息，不利用数据优势“杀熟”，不销售假冒伪劣商品。六是不利用技术手段损害竞争秩序，不妨碍其他市场主体正常经营，不对平台内经营者进行不合理限制或附加不合理条件。

