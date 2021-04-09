中国海军被指在南中国海追赶载有菲媒的船只

菲律宾国防部今天（9日）宣布，军方就中国海军舰艇被指在南中国海追赶载着菲律宾媒体的船只消息展开调查。

据彭博社报道，菲律宾广播机构ABS-CBN声称，载着该机构的船只事发时在菲律宾西部岛屿省份巴拉望（Palawan）附近的地点，而中国人民解放军海军部署了两艘载有导弹的船只，以驱赶载着该机构的船只。ABS-CBN称，这是首次记录到针对民用船只的军事活动。

该机构指，载着他们的船只在被海岸警卫队船只发现后，中国船只向载着该机构的船只发送广播并追赶载着该机构的船只长达一小时，双方之间的距离非常接近，“甚至连肉眼都能看到船头编号5101，有时在菲律宾船只旁边航行”。中国船只随后转身离开，但另外两艘022型导弹艇随后出现。

菲律宾国防部发言人安塞隆（Arsenio Andolong）今天在声明中说，“我们对于每个人 - 没有手持武器的平民 - 在海上的安全表达关注”。菲国国防部也指示武装部队对此事进行调查，调查结果将用来协调适当行动。

美国国务院公布，国务卿布林肯和菲律宾外长洛钦当地时间8日在通话中，对于中国船只在牛轭礁等南中国海地区聚集表达关注。

据美国国务院官网发布的信息，国务院发言人普赖斯（Ned Price）在声明中说：“双方都对多艘中国海上民兵船出现在南中国海，包括牛轭礁聚集共同表达关注，并再次呼吁中国遵守根据《海洋法公约》发布的2016年仲裁裁决。”