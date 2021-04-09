报告：上海取代香港成全球最贵城市

瑞士宝盛私人银行周五发布最新高端生活指数调查结果显示，上海取代香港成为指数中最昂贵的城市，反映内地经济自新冠病毒疫情中迅速复苏；该行并预计，未来一年人民币兑美元将会走强至6.35，可能有助强化上海的地位。

根据路透社报道，报告显示，香港今年的排名比去年连跌两位至第三，上海及东京则分别跃升一级至第一及第二位。结果反映亚洲仍然是最昂贵的地区，部分原因在于亚洲已从全球卫生危机中迅速复苏、区内汇率稳定及指数项目价格具韧性。

瑞士宝盛私人银行亚太区研究部主管马修斯（Mark Matthews）在记者会上指出，尽管今年香港经济出现复苏，但由于港元与美元挂钩，考虑到汇率因素对高端生活指数的影响，加上预计人民币兑美元在未来12个月将由现时的6.55升值至6.35，有助强化上海的地位，因此认为香港未必能够重拾第一宝座。

“即使美元转强，我的感觉是上海的生活水准仍会增强。”他并说。

报告对全球25个主要城市的价格走势进行分析，今年的焦点之一是冠病疫情对高端消费的影响。去年全球旅游业萧条对今年的指数造成重大影响。在亚洲，曼谷和新加坡的排名双双下滑，而旅客稀缺也令不少欧洲城市受到重创。

至于受疫情打击甚深的美洲为今年高端生活成本最便宜的地区，这主要是因为美元和加拿大元兑其他主要货币汇价有所下跌，以及拉丁美洲货币大幅贬值。墨西哥和温哥华跻身指数中最便宜的城市之列，而区内仅纽约仍为全球十大最昂贵城市之一。

以美元计，价格跌幅最大的高端货品类别为女士鞋履（-11.7%）和酒店套房（-9.3%）；而升幅最大的为商务舱机票（+11.4%）和威士忌（+9.9%）。