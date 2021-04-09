下午察：被美“拉黑”的中国超算实体有何来头？

中美交恶之际，美国再度“拉黑”中国实体，美国商务部昨天（8日）以协助中国军事活动为由，宣布将七个中国超级计算实体列入实体清单。

超级计算在人工智能、核工业、军事等多个关键领域发挥着愈来愈重要的作用，更是发展核武、加密、导弹防御和其他系统的必要技术。美国此举被视为有意打击中国在这些领域的核心技术，削弱其未来发展。

美国指这些实体“参与建造中国军方使用的超级电脑、具有破坏稳定能力的现代化努力，和/或大规模杀伤性武器”。那么它们到底有何来头？美国又为何要针这些实体下手？

天津飞腾信息技术

天津飞腾是中国领先的自主核心芯片提供商，由中国电子信息产业集团、天津市滨海新区政府和天津先进技术研究院于2014年联合支持成立。公司官网称，其致力于飞腾系列国产通用计算微处理器的设计研发和产业化推广，提供全国产信息系统整体解决方案，支撑中国国家信息安全和重要工业安全。

据央视新闻报道，2019年1月17日，中国国家主席习近平前往天津滨海中关村协同创新展示中心考察，期间听取了有关飞腾芯片的介绍，习近平当时对飞腾芯片取得的成绩给予了肯定，并对其未来的发展做出了指示，可见天津飞腾的分量非比寻常。

中国国家主席习近平（右一）于2019年1月17日前往天津滨海中关村协同创新展示中心考察，期间听取了有关飞腾芯片的介绍（央视新闻联播截图）

截至2020年底，飞腾的生态伙伴数量已超1600家，公司及核心产品、团队在中国获得多项奖项，包括“中国芯”优秀市场表现产品奖、中国电子信息博览会金奖、政府信息化产品技术创新奖、电子政务安全优秀解决方案奖、“中国青年五四奖章集体”等。

上海集成电路技术与产业促进中心

成立于2000年的上海集成电路技术与产业促进中心由上海市科委组建，2010年1月划入上海科学院管理。据介绍，中心着力发挥和强化集成电路设计技术服务、信息技术领域项目管理、集成电路产业化促进三大功能，打造和推进上海集成电路设计专业技术和上海射频识别专业技术两大服务平台建设。

该中心目前已为中国300余家企业和高校研究所的近3000多个项目提供了集成电路制造加工服务，扶持了一大批中小型集成电路设计企业的发展。

中心还是中国国家集成电路设计上海产业化基地和国家集成电路设计生产力促进中心的主体运营机构。目前，中心正努力实现从传统的专业技术服务向应用技术产业化服务转型，推动技术服务创新和产业链协同发展。

深圳市信维微电子

深圳市信维微电子是这七个实体当中最年轻的，成立于2016年。据中国企业信息平台“企查查”的相关信息，公司主要的经营项目为半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、通信设备微波和毫米波单片集成电路、多芯片微组装集成电路及其他功能组件的研发等。

有关深圳市信维微电子的信息不多，但其注册的股东与企业法人，均来自2006年创立、目前在深交所上市的深圳市信维通信，两者相信是子母公司关系。

不过，深圳市信维通信今天早上发布澄清公告称，公司及子公司不存在有关媒体报道所称被美国商务部列入“实体清单”的情况。

公告称，媒体报道所提到“实体清单”中包含“深圳市信维微电子有限公司”等企业，经公司核实确认，上述报道与事实不符。报道所提及的Sunway Microelectronics公司，并非公司全资子公司深圳市信维微电子有限公司。

中国国家超级计算中心（济南、无锡、深圳、郑州）

中国国家超级计算中心是由中国科技部批准成立的数据计算机构，是科技部下属事业单位。截至2020年，科技部批准建立的国家超级计算中心共有八所，此次有一半被美国商务部列入实体名单，即位于济南、无锡、深圳、郑州的中心。

2020年11月2日，在中国国家超级计算天津中心拍摄的天河高性能计算机系统（新华社）

值得一提的是，据法新社报道，上述四个中心当中，无锡中心是“神威太湖之光”（Sunway TaihuLight）超级计算机的所在地，它在2016年推出时被认为是世界上速度最快的超级计算机，也是超级计算机首次在没有使用任何美国技术的情况下拿下这个排名。

截至2020年底，在统计超级计算机排名的“Top500榜单”中，神威太湖之光的计算速度排名仍在第四位，前三名是日本和美国的计算机。中国至今累积了数量最多的超级计算机，这是一个不断成长的领域，对云计算丶气候研究丶先进机械学以及军事研究都有影响。

中国国家超级计算济南中心的工作人员在巡视存储设备运转情况（新华社）

为何对中国超级计算实体下手？

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）周四（8日）在声明中说：“超级计算能力对于许多——或许几乎所有——现代武器和国家安全系统的发展都至关重要，比如核武器和高超声速武器。”

《华盛顿邮报》引述美国商务部官员的说法称，这七个实体都与中国正在研发的世界首台“E级超算”（Exascale）有关，并表示被列入实体清单意味着，上述实体在未获得美商务部许可证的情况下，可能无法取得源自美国的技术。

而中国国产超算“三巨头”中的“天河”系列，及其四家相关中企机构早在2015年4月已被美国政府列入实体清单，当时给出的理由是“该超算器可用于核爆活动”。

因此，到了2019年，中国超算三巨头已全部被列入实体清单。《华尔街日报》当时曾发文称，这是美国对中国超算产业“范围最广”的一击。