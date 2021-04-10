山西省副省长、省公安厅长刘新云被查

中共中央纪委国家监委昨天（9日）通报，山西省副省长、省公安厅厅长刘新云涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

官方简历显示，刘新云出生于1962年9月，山东淄博人，1981年7月参加工作, 1984年5月加入中国共产党，省委党校大学学历，经济学硕士学位。

刘新云曾长年在山东公安体系工作，先后在淄博、菏泽、济南任职，2012年7月任济南市副市级干部、市公安局局长、党委书记、督察长。

2014年12月，刘新云出任公安部网络安全保卫局局长兼国家网络与信息安全信息通报中心主任。2018年1月赴山西工作，担任山西省副省长，省政府党组成员，省公安厅厅长、党委书记。

据澎湃新闻报道，刘新云是今年落马的第七“虎”，在他之前，已有辽宁省政协原副主席李文喜，甘肃省委常委、常务副省长宋亮，贵州省政协原主席王富玉，山东省人大常委会原副主任张新起，原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波，中国兵器工业集团有限公司原党组书记、董事长尹家绪等6名部级领导干部通报被查。

另据微信公众号“长安街知事”报道，近日，全国政法队伍教育整顿中央第三督导组已进驻山西。

全国第一批政法队伍教育整顿中央第三督导组进驻山西督导暨第二环节部署动员会3月31日在太原召开，刘新云参加了这场会议。

4月2日，山西省严厉打击生态环境违法犯罪“昆仑2021”暨“利剑斩污”专项行动动员部署会议在省公安厅召开，刘新云出席会议并讲话，这是他最后一次公开露面。

