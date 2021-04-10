美国发布美台官员交往新准则

美国国务院昨天发布新的美台交往准则，以使美国官员能够更自由地与台湾官员会面。

综合路透社和美国之音报道，美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)在声明中表示，“这些新指引放宽了与台湾接触的指导方针，符合我们的非官方关系”。

声明说，这样做的目的是“鼓励美国政府与台湾进行接触，反映我们不断深化的非官方关系。”

声明还说，“这些新的准则放宽了与台湾交往的指导，与我们的非官方关系相一致，并在整个行政部门为有效实施我们以《台湾关系法》、三项《联合公报》和‘六项保证’为指导的‘一个中国’政策提供明晰性。”

另一位国务院发言人说，新准则意味着，与台湾官员的工作级别会议现在被鼓励在联邦大楼举行，也可以在台湾代表办公室举行。而根据以前的指导方针，这些会议是禁止的。

美国国务院的声明没有说明新发布的美台互动准则的具体内容。

据《金融时报》此前报道，美国官员还将能够参加在双橡园（Twin Oaks）举行的活动。位于华盛顿的双橡园曾是中华民国驻美大使的正式官邸，但1979年美台断交后，这里只能用来作为社交活动的场所。

尽管如此，《金融时报》引述一名不愿透露姓名的美国官员的话说，新准则仍将有一些“护栏”，比如不允许美国官员在台湾重大节日期间参加在双橡园举行的活动，因为这可能会使“一个中国”政策复杂化。

这名官员表示：“我们已经恢复了护栏，但栏杆之间的距离要大得多，所以双方(北京和台北)都应该感到高兴。”



台湾驻美代表处对此表示欢迎，称此举“实质上反映了台美关系的不断深化”。

该代表处还指出，新指引宣布之际，恰逢双方在全球卫生、经济和地区安全等领域加强合作之时，并在美国得到了两党的支持。

另据联合新闻网报道，台湾外交部今天表示，美方在正式宣布之前，已向其说明相关内容，外交部对美国国务院以实际行动展现对台湾“坚若磐石”的承诺表示欢迎之意。

外交部表示，这次美国国务院修订的交往准则，显著提升与台湾的交往与互动关系，在台湾关系法立法42周年之际，为台美关系展开新页。

中国驻美大使馆或中国外交部目前还未对此做出反应。