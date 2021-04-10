港立法会主席：改革选举制度是将出轨火车拉回轨道

香港立法会主席梁君彦表示，从第五届立法会开始出现乱象，到上一届情况更甚，他形容是“钟摆已经去到最尽”，是时候要返回中间，中央此次修改香港的选举制度，就是因为看到香港的民主已经出轨，等于将火车拉回轨道，如果火车出了轨，只会车毁人亡，永远达不到目标。

根据香港电台报道，梁君彦在一个电台节目中表示，议会过去的乱象，未必只针对特区政府，有些是针对中央，为反而反。他认为新一届的立法会更民主，90名议员目标一致，但理念未必相同，因香港属多元社会，政治光谱广阔。

他相信届时议员一定会为社会出谋献策，而且厨房已经无过往般热，相信有不少有志之士愿意出来服务市民。他又说，即使现时议会已无反对派，但建制派的反对声音仍比比皆是。

针对日后有心参选立法会的人士，要在选委会五个界别各取最少两个提名，梁君彦相信并不困难，他说如果有人觉得感到受屈辱，应考虑是否仍要参选，因任何从政的人都要面对不同声音，可能会被人骂，甚至有更难听的说话，但参选目的是为香港市民服务，少许屈辱不算什么。

梁君彦还说，建制派一直以来都很努力，只是过去在议会内，泛民主派经常拉布、搞破坏，建制派议员才希望少发言，令项目得以尽快通过，令市民未必听到建制派声音，其实建制派与政府开会时，都是“火花四射”，并非“橡皮图章、求求其其”。

提到修改议事规则，梁君彦表示，社会、市民、议会不断在变化，因此议事规则亦要因时制宜。他说议事厅内人少，并不等于议员偷懒，因为议员的工作繁重，有时议员没在会议室，可能是在办公室内听会议内容，或者会见市民。

他认为最重要是轮到该名议员发言时，他在议事厅发言。梁君彦还说，世界上不少议会开会时都是“小猫几只”，香港的议会并非特别人少。

