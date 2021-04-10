马英九保钓运动批蔡英文：对日卑躬屈膝

台湾前总统马英九今天上午出席“保卫钓鱼台运动50周年研讨会”致词时，痛批蔡英文政府对日本卑躬屈膝，还弱化台湾人保钓意识，称当年日本教科书把钓鱼台及韩国岛屿列入领土后，中国大陆与韩国发表抗议，但蔡政府却是静默不语，既未说明钓鱼台为何属于中华民国，也未表达抗议，台湾有些教科书只是轻描淡写钓鱼台的争议不断，好像事不关己，毫无主权意识。

根据《自由时报》报道，马英九指出，保钓团体下半年将会发起保钓大游行，建立台湾人保钓意识，向下扎根，他并强调，自己过去当总统、市长是职业，但保钓是他的志业，希望大家要接棒，继续保钓运动。

马英九表示，日本首相菅义伟即将访问美国，预料将与美国政府确认钓鱼台属于美日安保条约适用范围，但美方曾经对台湾承诺会在钓鱼台争议上保持中立的立场，如今又要把钓鱼台纳入美日安保条约，这岂不是已经选边站？因此，我们绝对不能赞成，要坚定主张拥有钓鱼台主权。

担任1970年保钓游行总发言人的香港科技大学创校副校长钱致榕则指出，当年留学生在美国的保钓游行口号是“外抗强权、内除国贼”，当时他要求前驻美大使周书楷采取行动，不能卖国，但政府有苦衷，他还透露周书楷后来告诉他，政府担心因此失去在联合国的席位，所以必须保留与美国、日本的友情，但后来台湾还是被踢出联合国，日本也片面与台湾断交，这就是保留日本友情的下场。

钱致榕质疑，蔡政府日前与美国签署海巡合作协约，台湾政府迄今还是珍惜美、日友情，与50年前是一样的事情，凡是不顾国家主权与百姓利益，未来一定会被判是“卖国贼”，因此现在还是要继续“内除国贼”。