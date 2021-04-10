台积电上月营收创新高

芯片代工龙头台积电昨日公告上月营收达1291.27亿元（新台币，下同，60.8亿新元），月增21.2%，年增13.7%，如市场预期创历史新高，累计今年第一季营收则为3624.1亿元，月与季都创历史新高。

根据台湾《经济日报》报道，营运恢复常态、工作天数回升，各式消费性终端应用爆发再加上车市需求强劲，产能持续满载，台积电原先预期第一季营收约127亿至130亿美元。实际第一季营收3624.1亿元，业绩达阵更创新高。

去年下半年起爆发芯片代工产能短缺，市场传出台积电先前调涨八吋代工价格后，今年第二季将再针对12吋芯片代工涨价，首度采取季度调整方式。法人推测，台积电今年底前有机会启动三波涨价。

台积电下周四（15日）举行线上法人说明会，法人普遍预期，因市场需求热络，接单持续满载下，台积电第二季业绩可望续创历史新高纪录。

制程技术领先是台积电竞争优势，市场将持续关注台积电今年五纳米业绩贡献、三纳米发展进度；在海外布局方面，台积电美国亚利桑那州与日本材料研发中心进展都是市场关心重点。

芯片代工厂世界先进也受惠于芯片出货量增加，上月营收达35.84亿元，月增27.25%、年增24.57%，累计今年第一季营收为91.8亿元，比去年第四季87.17亿元增长约5.31%，相较去年同期约增加17.03%，上月营收和第一季营收也均创新高。

世界先进对今年第一季营运展望乐观，产能利用率超过100%，单季营收预计达89亿至93亿元，将季增约2%至7%，创单季新高，实绩偏预估值的中高标。

法人表示，从全年营运表现来看，在芯片代工产能持续紧俏，世界先进今年营收及获利可望再创新高。