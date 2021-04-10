杨润雄：或再多一名教师涉失德遭取消注册

香港教育局局长杨润雄表示，正处理一起教师投诉个案或涉及取消注册，仍要考虑教师的申辩内容，而约40起个案是局方认为投诉初步成立，另外有20多起仍在与校方商讨及索取资料。

综合香港电台和《星岛日报》报道，杨润雄在一个电台节目提到，早前接获200多起与社会事件相关的教师专业失德投诉中，目前有约40多起初步成立的个案，其中一起或涉及取消教师注册，涉事教师仍可按程序申辩，因此未有最终决定。

杨润雄强调，教育局信任教师，认为没有必要在教室安装闭路电视，但由于有议员提出，教育界又有反对声音，认为目前仍须聆听社会意见。

杨润雄还说，社会上很多人怀疑教育出现问题，自己有责任带领教育局去完善，过去不少青年人走到前线，承受法律后果，认为教育界要共同讨论如何减少同类事件再发生。

另外，在选举委员会中，教育界整体减为只有30席，杨润雄说，是平衡社会利益下而作的决定，加强选委会的代表性，相信目前更能代表教育界的声音，过去也有人质疑个别团体在选委会中占大部分席位，能否代表教育界声音。

对于有报道指，多所学校因应教育局要求，在“情意及社交表现评估套件”加入国民身分认同题目，杨润雄表示，有关套件已存在多年，亦以不记名方式处理，校方不用向局方提交数据，指称局方因国安法而推行的说法是错误，局方用以控制及改造学生的说法是误导。

另外，杨润雄表示，至今约1600所学校申请进行恒常检测，以恢复全校半日课堂，其中约860所是幼稚园，约220是中小学，其余为补习学校。

他希望教师可以为学生的利益进行检测，参与计划，尽早恢复面授课堂，又说目前不少教师不肯参与计划，若规定教师必须进行检测，会引起更多争执。