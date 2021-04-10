四川推出中国首个省级碳中和实施方案

四川推出碳中和推广方案，当地多个部门联合印发相关文件，明确四川将分阶段、有步骤推动各类社会活动实施碳中和，这也是中国首个社会活动层面上的碳中和省级推广方案。

根据《中国环境报》报道，四川省生态环境厅应对气候变化处处长陈尧指出，国家提出的碳中和政策更侧重于国家和区域层面，强调在特定空间内通过优化产业结构、发展绿色能源、推广低碳技术等实现降碳增汇。而上述文件则更聚焦于机构和个人的社会活动，实现方式更为灵活，比如植树造林、购买碳信用等。

文件明确了实施碳中和的原则。首先，将碳中和作为控制温室气体排放、推进低碳发展的重要场景，以赛事、会议、展览等大型活动为引领，以A级旅游景区、星级饭店、商场等运营场景和各类企业、公共机构、社会组织及个人生活碳中和为重点，完善碳中和支撑服务体系。

其次，发挥林草碳汇、光伏、农村沼气等环境资源禀赋优势，推动公众行为减排、林草碳汇提升、城乡环境整治、节能低碳改造等碳减排量开发，打造“四川品牌”碳信用。

同时，四川省还要建立“负面清单”。对于市场投机、炒作、欺诈等失信行为，将强化社会监督，构建碳中和信息定期披露机制，探索建立碳中和“绿名单”和违规“黑名单”激励约束机制，推动服务平台与“天府信用通”平台互联互通。

除了在线下，个人和机构可通过植树造林、修复湿地等方式参加和实施碳中和以外，在线上，可通过购买并注销国家碳排放配额或国家核证自愿减排量（CCER）、地方生态环境主管部门批准备案的区域核证碳减排量（如“碳惠天府”机制下的核证减排量）等碳信用的方式实现碳中和。