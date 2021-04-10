王毅与巴西外长通话：中巴有广泛而紧密的共同利益

中国国务委员兼外长王毅今天同巴西新任外长弗兰萨通电话时说，中巴同为发展中大国、新兴经济体代表和金砖国家伙伴，是推动世界多极化进程的重要力量，拥有广泛而紧密的共同利益。

根据中国外交部网站消息，王毅祝贺弗兰萨就任外长，他说，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中巴关系，将巴西置于对外关系优先方向之一。疫情发生后，中巴团结抗疫，共克时艰，务实合作逆势增长，一批重大项目进展顺利，充分体现两国合作强大韧性。中国愿同巴方共同努力，推动中巴全面战略伙伴关系不断取得新发展。

王毅表示，病毒是全人类共同的敌人。当前，巴西等拉美国家疫情形势依然十分严峻，中方对此感同身受，坚定支持巴西政府为遏制疫情、恢复经济所付出的努力。中方愿继续在力所能及的范围内同巴方开展疫苗合作，以解巴方燃眉之急。

王毅表示，中巴经济互补优势明显，增长潜力很大，合作符合两国和两国人民的根本利益。双方要推动双边贸易稳定增长，积极拓展5G、数字经济、人工智能等领域合作，相信巴方会为中国企业在巴经营提供公平、开放的营商环境。

王毅强调，中巴都奉行独立自主外交政策，尊重对方主权和领土完整，应继续在事关各自核心利益问题上相互理解支持。中拉合作不针对任何第三方，聚焦共同发展和务实合作，符合双方需要，希望巴方为此发挥重要积极作用。

