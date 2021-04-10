习近平指示打击电信网络诈骗：推进国际执法合作

中国电信网络诈骗案频发，中国国家主席习近平近日对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出指示，强调注重源头治理，推进国际执法合作，遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。

据新华社报道，全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议前天（8日）在北京召开，会上传达了习近平重要指示和中国国务院总理李克强的批示。

习近平强调，要坚持以人民为中心，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理，坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任，加强法律制度建设，加强社会宣传教育防范，推进国际执法合作，坚决遏制此类犯罪多发高发态势。

李克强作出批示指出，依法打击电信网络诈骗犯罪的成效要继续巩固并深化，更好维护人民群众财产安全与合法权益。

中国国务委员、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志在会上表示，要深入学习贯彻习近平重要指示，把打防管控各项措施抓细抓实抓落地，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，以优异成绩庆祝建党100周年。

另据中新社报道，中国公安部昨天表示，2020年全年共破获电信网络诈骗案件32.2万起，抓获犯罪嫌疑人36.1万名，劝阻870万名群众免于被骗，累计挽回经济损失1870余亿元人民币（约382.9亿新元）。

公安部有关负责人表示，电信网络诈骗已成为当前发展最快、严重影响群众安全感的刑事犯罪，将深入推进“断卡”行动，严厉打击黑灰产犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。