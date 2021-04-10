台总统府：盼促进台美更多互动

美国国务院发布最新美台交往准则，以使美国官员能够更自由地与台湾官员会面。台湾总统府及外交部对此表示欢迎，并期盼未来能够促进台美双方更多互动。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，台湾总统府发言人张惇涵今天（10日）表示，“欣见鼓励台美双方更紧密交流的相关作为，并期盼未来能够促进台美双方更多互动。”

张惇涵表示，松绑台美交往准则已为美国朝野所共同支持，而美国的行政及国会部门也持续努力促进台美交流互动与各项合作。

张惇涵表示，台湾与美国是共享民主自由价值的伙伴，期盼在既有的坚实基础上，双方能够持续深化合作伙伴关系，共同为区域和平稳定与繁荣发展贡献正面且良善的力量。

台湾外交部也发布新闻稿说，对美国务院以实际行动展现对台湾“坚若磐石”的承诺表示欢迎，此次修订的交往准则“显著提升与台湾的交往与互动关系”，在《台湾关系法》立法42周年之际，为台美关系展开新页。

台湾外交部表示，将持续以务实态度，秉持互信、互惠及互利的原则，在台美既有的深厚基础上，进一步提升台美伙伴关系。

此前据路透社报道，美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)周五在声明中表示，“这些新指引放宽了与台湾接触的指导方针，符合我们的非官方关系，”

他还说，这样做的目的是“鼓励美国政府与台湾进行接触，反映我们不断深化的非官方关系。”