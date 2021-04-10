阿里巴巴公开信：今天是集团发展历程中至关重要的一天

中国互联网巨头阿里巴巴在回应了垄断处罚后再度发表公开信，表示今天是阿里巴巴集团发展历程中至关重要的一天，阿里将以此为新的起点，直面问题，锐意革新，并称政府的监管与服务，社会各界的批评、包容和支持，是阿里巴巴一路成长的关键。

阿里巴巴在官方微博上的这封公开信写道，对于今天中国国家市场监督管理总局对阿里巴巴集团的行政处罚决定诚恳接受，坚决服从，也借此机会对商家、消费者、合作伙伴以及投资者给予的信任和包容，表达感恩，同时坦诚表达阿里对未来长远健康发展的思考和行动。

公开信说，过去几个月，阿里全力配合调查，认真学习国家对平台经济的政策和要求；在保证业务平稳运行的同时，进行系统的自审自查与完善升级。阿里认识到，今天的处罚，“是对我们的警醒和鞭策，是对行业发展的规范和呵护，是国家维护公平竞争市场环境、推动平台经济高质量发展的重要举措。”

信上说，平台经济是新一轮技术革命催生的全新生产关系。过去二十多年，得益于国家经济的发展，得益于互联网技术的进步，得益于管理部门对创新的支持和包容，阿里巴巴有机会和千万中小商家、亿万消费者一起，探索创造出淘宝、天猫等平台模式，降低了经营和创业成本，提高了社会效率，打通了经济末梢循环。

今天，平台经济发展进入全新阶段，深入到人们的日常生活，关系到社会经济的方方面面。时代和社会对平台企业提出了全新的要求，阿里深刻认识到平台企业在国家经济社会发展中的责任。同时也会牢记，平台的价值是整合、分享资源，是通过帮助他人成功而取得成功，是不断为社会创造价值而实现自我价值。

信中还说，只有永不停步地顺应时代和国家发展，永不停步地倾听、了解、服务好成千上万的商家和消费者，永不停步地追寻技术创新，才是阿里的生存之本，将进一步强化客户价值、聚焦客户体验，并继续出台一系列降平台经营门槛、减平台经营成本的措施，为所有商家和合作伙伴创造更开放、更公平、更高效、共享发展成果的平台环境。

公开信最后强调，今天是阿里巴巴集团发展历程中至关重要的一天，我们将以此为新的起点，直面问题，锐意革新。政府的监管与服务，社会各界的批评、包容和支持，是阿里巴巴一路成长的关键。对此，阿里心怀感恩，也同时心存敬畏。客户第一，做一家为社会不断创造长期价值的好公司，既是阿里的初心，也是其存在和发展的最大意义。阿里对此充满信心，绝不动摇。

