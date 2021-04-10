中国两部门发文严控滥建山寨文物

山寨建筑在中国遍地开花，中国国家文物局、文化和旅游部近日印发通知，要求坚决刹住滥建山寨文物之风。

中国国家文物局官方网站昨天（9日）发布《关于坚决遏制滥建山寨文物之风的通知》指出，近年来山寨文物成为一些地方吸引眼球、招揽游客的方式，部分项目涉嫌丑化、异化文物，误导公众历史文化认知，造成不良文化影响。

通知要求，要深刻认识山寨文物造成资源浪费、讹传历史文化、破坏自然与文化风貌等负面影响，旗帜鲜明反对滥建山寨中国和外国文物，特别是世界文化遗产、全国重点文物保护单位等重要历史古迹。

通知强调，要严管严控增量，坚决刹住滥建山寨文物之风。各级文物行政部门要依法加强管理，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护；对不可移动文物进行修缮、保养、迁移，必须遵守不改变文物原状的原则；不可移动文物已经全部毁坏的，应当实施遗址保护，未经批准不得在原址重建；对馆藏文物和不可移动文物中单体文物的复制，必须严格依法履行审批手续，及时叫停可能造成丑化、异化文物的项目。



过去十多年，山寨建筑在中国各地横行，世界著名建筑经常被复制出现在中国某个城市或乡镇中。除了外国建筑，很多中国古代的建筑精华也被“自我山寨”，已多次被媒体报道质疑。

中国媒体此前引述多位文博、旅游行业专业人士报道称，中国旅游市场的持续增长和文博热的兴起，间接催生了这些山寨文物。不少山寨文物造价高昂浪费巨大，破坏当地原有的自然与文化风貌，一些仿建文物因粗制滥造，对历史文化进行错误解读，造成不良文化影响，甚至还有些仿建文物引发来自海外的法律诉讼，影响中国国家形象。

