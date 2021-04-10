唐山货车司机服药自杀调查：双方无过激言行和肢体冲突

河北唐山市丰润区境内周一（5日）发生货车司机金德强服用农药死亡事件后，当地相关部门组成的联合调查组随后进行调查。调查发现，司机自杀前和相关执法人员双方无过激言行，也没有发生言语和肢体冲突，执法人员也尚为作出处罚。

根据环渤海新闻网引述唐山市政府消息，上述调查显示，金德强当天驾驶货车进入丰润区姜家营治超站岗亭接受路警联合检查。执法人员发现该货车北斗定位系统未在线运行，涉嫌违反道路运输有关法规，依法将车辆引导至治超站院内暂停，并告知金德强到治超站证照室接受进一步核查。

金德强没有立即到证照室接受核查，而是自行离开现场。后经调查发现，其到附近供销社购买农药，返回治超站到证照室窗口咨询违法行为处罚标准。

工作人员根据《河北省道路运输条例》规定，告诉其类似违法案例查实后罚款2000（人民币，约400新元）。咨询期间，尚未实施处罚行为，双方无过激言行，也没有发生言语和肢体冲突。

在没有征兆的情况下，其从裤子口袋内掏出事先购买的农药快速喝下。证照室工作人员发现金德强喝下的不明液体是农药后，及时报警并拨打120急救电话。在场人员立即将其送往医院，经医院全力抢救，救治无效去世。

结合医院临床检验诊断，公安机关认定金德强系服用大剂量“敌草快”农药自杀身亡，家属对此无异议。

事发后，唐山市相关部门陪同家属到事发地查看了全程视频资料，如实向家属通报了公安机关和有关部门的调查结果，并协助家属及时处理了善后。

