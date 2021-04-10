山西省委表态全面肃清刘新云流毒影响

山西省副省长、省公安厅厅长刘新云昨天（9日）被宣告落马，山西省委常委会当天召开会议强调，坚决拥护中央决定，要深刻汲取教训、全面彻底肃清刘新云违纪违法的流毒影响。

据《山西日报》消息，山西省委常委会昨天召开会议，传达中央纪委国家监委对刘新云涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定，山西省委书记楼阳生主持会议并讲话。

会议指出，要从严治警锻铁军，牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，坚持党对公安工作的绝对领导，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，筑牢政治忠诚，清除害群之马，进一步纯洁公安队伍、优化政治生态。

会议强调，要深刻认清刘新云涉嫌严重违纪违法对党和公安事业造成的严重危害，深刻汲取教训，切实从思想上、政治上、组织上、作风上全面彻底肃清刘新云违纪违法的流毒影响，坚决同不守纪律规矩、损害党和公安队伍形象的言行作斗争。

刘新云曾在山东公安战线工作多年，先后在淄博、菏泽、济南任职，于2012年7月任济南市副市级干部、市公安局局长、党委书记、督察长。

中共中央纪委国家监委昨天通报，刘新云涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

官方简历显示，刘新云曾长年在山东公安体系工作，2014年12月出任公安部网络安全保卫局局长兼国家网络与信息安全信息通报中心主任，2018年1月担任山西省副省长，省政府党组成员，省公安厅厅长、党委书记。

据澎湃新闻报道，刘新云是今年落马的第七“虎”，在他之前，已有辽宁省政协原副主席李文喜，甘肃省委常委、常务副省长宋亮，贵州省政协原主席王富玉，山东省人大常委会原副主任张新起，原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波，中国兵器工业集团有限公司原党组书记、董事长尹家绪等6名部级领导干部通报被查。

