中纪委网站评“喝播乱象”：畸形审丑

中央纪委国家监委今天在其官网点评“喝播乱象”时指出，海量喝播”的种种行为不仅损害主播的身体健康，造成食物浪费，更宣扬了畸形审丑心态，严重破坏行业健康生态。

评论文章指出，以 “拼酒醉酒”等为噱头“吸粉”的“问题喝播”在部分短视频平台渐趋活跃。“吃播”刚被禁，“喝播”又活跃，说到底还是有巨大利益驱动。

文章分析说，对“喝播”主播而言，赚取利益的一部分来源于粉丝打赏。据业内人士透露，某些短视频平台上粉丝量过万的主播，一场三四个小时的“喝播”平均打赏收入约为1000元（人民币，下同，约200新元）至3000元，如果接受粉丝的指定挑战，打赏金额可能更高。

主播们的另一部分收益来自信息、广告收入、电商运营等。粉丝数量越多，单个视频播放量越大，就能接到更多商务合作，从而在直播带货中直接赚取或间接分到相应比例的销售额。因此，“问题喝播”的主播们拼尽全力“讨好”观众，靠夸张的行为博取眼球吸引流量，正是为了达到变现获利的目的。

文章指出，近几年直播行业势头正盛，催生了许多新职业、新业态，“流量为王”成了直播行业的导向和追求。在这种模式下，许多创作者不惜用恶搞、扮丑、哗众取宠甚至“打擦边球”的方式增加关注，以获得流量，“问题喝播”就是其中一种表象。

针对“喝播”问题，文章认为，平台监管需及时跟上，精准施治、直击病灶。短视频、直播平台在不同程度上与主播和用户结成利益共同体，虽然对其违规行为选择默许甚至纵容能够保证平台一时经济效益；但从长远看，只注重流量、人气和财报收益而不顾社会效益，最终会造成用户流失，还容易触碰法律红线，到头来只会危及企业自身，搬起石头砸自己的脚。

文章强调，平台必须加强监管，切切实实拿出有效举措，负起责任，管出实效。要把好“准入关”，设置注册门槛。对主播和用户都要严格落实网络实名注册制，切莫出现一些“网红机构”手握多个平台账号，“看客”言行不受约束等现象。要加大惩处力度。对待此类“喝播”视频不是仅仅标注“该行为存在风险，请勿轻易模仿”等提示，而应及时做出删除作品、关停直播、封禁账号等处罚，追究主播责任，让违规者付出代价。

要把好“内容关”，压实主播主体责任。优质的内容创作者才是增加用户黏性的关键。平台应对创作内容的审核、发布、维护等一系列环节进行监管，认真辨析，坚决杜绝顶风违法直播低俗、色情、暴力等不良内容。压缩违法违规者的生存空间，从而倒逼、督促创作者创作出更多正能量内容。

文章还说，新业态要发展好也要管理好，网信、广电、文化等相关部门也需加强对平台的监督和管控。前不久，中国互联网信息办公室等七部委联合发布《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》，对平台的主体责任、主播法律责任、行业制度体系等内容作出明确规定。法律法规不断“补强”，相关职能部门有效介入，督促平台落实整改，加大处罚力度和企业试错成本，有利于让监督“长牙”“带电”，促进行业有序发展。

