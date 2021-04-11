崔天凯谈“乒乓外交” 称中美应求同存异

中国驻美国大使崔天凯强调，中美关系正面临何去何从的关键选择，双方更应继承和发扬乒乓外交所承载的相互尊重、求同存异精神，中美可以也必须跨越分歧，寻求合作共赢的相处之道。

据中新网报道，崔天凯昨天（10日）为上海纪念中美乒乓外交50周年系列活动发表视频致辞时说，中美两国之间的不同在50年前远超现在，但双方从两国人民的根本福祉和共同期盼出发，尊重彼此差异，开启合作进程，证明了不同社会制度的两个大国完全能够和平共处、互利合作。

崔天凯认为，乒乓外交深刻改变亚太乃至全球战略格局，为两国和世界人民带来了巨大福祉，并引述中国国家主席习近平2月同美国总统拜登通话内容，强调中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是一场灾难。

崔天凯也指美国一些人执迷意识形态偏见和零和思维，不断给两国人文交流设限，并希望美国尽快搬掉阻碍两国人文交流的绊脚石，与中国共同厚植两国友谊与合作的基础。

1971年4月4日，参加日本名古屋主办世界乒乓球锦标赛的美国球员科恩上错了中国队专车，并与中国名将庄则栋交了朋友，两人互赠纪念品。美国代表团随后向中国代表团提出希望访华，得到中国高层同意。同年4月10日，科恩等美国乒乓球代表团成员连同美国新闻记者抵达北京，成为自1949年以来第一批获准进入中华人民共和国境内的美国人。