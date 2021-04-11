再被做空 传跟谁学武汉网点裁员

被曝裁员、股价暴跌，在线教育公司跟谁学最近风波不断。

据AI财经社报道，跟谁学已经被第16次做空。来自加拿大的做空机构灰熊研究院（Grizzly Research）4月8日发布了报告《德勤无法签署跟谁学年度审计的7个原因》（Seven Reasons Why Deloitte CANNOT Sign GSX Annual Audit ），提出现金流造假、费用虚报、教师资格造假等原因，判断德勤无法签署跟谁学的年度审计报告。

4月9日盘前，跟谁学发表声明表示，坚决否认灰熊在报告中提出的虚假和毫无根据的指控。当日跟谁学股价报收27.18美元（36.52新元），下跌了8.73%。

另有知情人士说，跟谁学武汉的运营中心疑似进行了裁员。今年春节前，跟谁学给武汉被裁员工提供了两种方案，一种是直接领取补贴离职，另一种是调往跟谁学北京总部工作。

对于武汉运营中心出现的情况，跟谁学否认裁员一说：“跟谁学成立以来，每年年终都有绩效考核，这都是非常正常的调整，我们还有大批量的人在武汉。”

武汉一直是跟谁学的重要市场。跟谁学创始人陈向东曾表示，武汉是自己的福地，将加大在武汉光谷的布局。公开报道显示，跟谁学2020年计划在武汉招聘超3500人，未来计划在武汉招聘1万人。

在此之前，跟谁学也曾多次传出裁员消息。据业内人士透露，此次除武汉外，跟谁学在西安、郑州等城市也做了类似调整，主要原因是为了“减负”前行。

近年来，在线教育市场竞争加剧，行业烧钱大战也在持续。跟谁学2020财年全年未经审计财务报告显示，去年全年跟谁学实现营收71.25亿元（人民币，下同，414.18亿新元），同比增长236.9%，但净亏损高达13.92亿元，由盈转亏。

跟谁学解释说，亏损主要是因为加大了市场营销投入，2020年跟谁学销售费用高达58亿元，占总营业费用的81.7%，相较2019年的10亿元，同比增幅高达480%，上年同期净利润2.27亿元。

