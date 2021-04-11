西安一五岁男童耳朵里长三颗牙齿

中国西安一位五岁男孩反应迟钝，对外界的声音感知力也很差。经诊断发现其耳部长着三颗不规则的牙齿。

据《华商报》报道，男孩明明（化名）今年五岁，自出生耳廓就比较小，外耳道未发育，听力很差。眼看就要上小学，明明的家人抱着期望从外地来到西安一家医院耳鼻喉科就诊。

经过听力检测，医生诊断为传导性耳聋，患儿可以做听力重建。医生了解情况后建议手术治疗，手术前必须要行CT及MR检查了解耳内详细情况。建议家长到西安市中心医院放射科进行耳部检查，于是家长带明明在西安市中心医院做完耳部CT及MR后，医生惊奇的发现，明明的耳部竟然长着三颗不规则的牙齿。

影像检查结果显示，这三颗牙齿在患儿的耳部随机排列，均有牙冠及牙根。同时患儿合并有双侧外耳道闭锁，中耳腔较小，双侧听小骨发育不良；双侧内耳结构正常，听神经发育良好，经耳科医生诊断可行听力重建手术。

经过放射科的精准诊断，明明进行听力重建手术前，需要先“拔牙”。

为什么会出现这种怪事儿？医生解释说，牙齿的发育是从胚胎期第五周开始，25岁止，分为乳牙及恒牙；牙发生及结构与骨质类似，但不完全一致，是人体最坚硬的组织；发育过程中受到干扰即会出现异常。

牙齿单纯异位常发生于上下颌骨内，也可在上颌窦内；若患畸胎类肿瘤时，全身不同部位畸胎瘤也可出现牙齿。牙齿异位在在耳内非常罕见，可能为胎儿期发育紊乱所致；耳内牙齿无功能，且影响听力。