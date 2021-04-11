IMF报告展望中国仍为世界经济增长“领头羊”

国际货币基金组织（IMF）4月6日发布了2021年的《世界经济展望报告》，报告乐观地预测今年全球经济增长率将达到6%，其中中国经济增长为8.4%。

据中国网报道，随着疫苗生产和接种速度的加快，全球疫情蔓延形势正得到有效控制，全球范围内的经济活动正在逐步恢复。IMF对世界发达经济体的经济增长预测比较乐观。

IMF预测美国6.4%、德国3.6%、法国5.8%、意大利4.2%、西班牙6.4%、日本3.3%、英国5.3%、加拿大5.0%。其中，除中国之外，报告对印度等亚洲新兴市场和发展中经济体的经济增长预期也较高。如果世界主要经济体都实现恢复性增长，那么将为中国创造更加有力的外部经济环境，有利于中国充分发挥经济增长潜力。

在市场和政策等的多重作用下，中国经济在投资、消费和进出口等方面都表现良好。近期先行指标更是展现出中国经济恢复性增长势头良好。

3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、56.3%和55.3%，连续多个月均在枯荣线以上，说明中国经济总体扩张态势比较明显。

3月份物流景气指数为54.9%，重回50%以上扩张区间，物流行业出现了回升态势。挖掘机指数也快速增长，其中2月份共计销售各类挖掘机械产品28305台，同比增长205%，这说明基础设施建设和固定资产投资等正在快速恢复和扩张。

1月至2月，中国全社会用电量12588亿千瓦时，同比增长22.24%，显示三大产业正在加快恢复生产。

