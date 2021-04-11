美菲防长通话讨论南中国海局势

美国国防部长奥斯汀在当地时间昨天（10日）与菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）通电话，讨论南中国海局势，并提议加强南中国海威胁态势感知能力。

国防部发言人柯比（John Kirby）在官网发布的新闻稿中说：“奥斯汀（Lloyd Austin）和洛伦扎纳秘书讨论了南中国海局势，以及最近在牛轭礁聚集的中国民兵船只。”

柯比说，奥斯汀重申了美国承诺确保印度太平洋地区自由开放，并强调这项承诺源于国际法，包括《联合国海洋法公约》。奥斯汀也提出了几项措施，包括加强针对南中国海威胁的态势感知能力，以深化美菲之间的国防合作。两国防长也誓言双方保持密切联系。

另据路透社报道，菲律宾国防部则在一份声明中说，双方就区域安全最新发展展开讨论，并期待下来能举行一项联合军事演习。

这是美菲两国高官再次通话讨论与南中国海有关的课题。美国国务卿布林肯和菲律宾外长洛钦8日在通话中，对于中国船只在牛轭礁等南中国海地区聚集表达关注。

菲律宾上个月抗议220艘中国船出现在牛轭礁附近，并认为民兵操控这些船只。菲律宾外交官和高层将领曾就牛轭礁事件批评中国，但总统杜特尔特早前誓言，将致力于与中国和平解决在有争议的南中国海的外交争端。

中国前天（9日）呼吁美国尊重地区国家妥处分歧、维护南海局势稳定的努力，停止搬弄是非、挑拨离间。

中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说：“中方渔船在牛轭礁海域生产作业和避风合理合法，无可指责。美方罔顾事实，执意将中方渔船称为‘海上民兵船’，并一再援引非法无效的南海仲裁案裁决，试图否定中方在南海的主权和权益。这完全是别有用心的，不可能得逞。”