学者：钓鱼岛发生意外引爆冲突可能性大增

随着中国大陆与美国较量，双方关系不断恶化，台湾学者张麟征认为，钓鱼岛发生意外引爆冲突的可能性大增。

据台湾报章《中国时报》报道，张麟征昨天（10日）在与保钓运动有关的研讨会上说，国际社会近几年认为，最有可能引爆战争的危险区在太平洋西岸的朝鲜半岛、台海与南中国海三地，钓鱼岛并未入列，但目前看来，钓鱼岛被美日过度操作之后，也可能成为火药库。

张麟征分析，钓鱼岛问题只要维持在争议状态，中国大陆并不急着要马上解决，但日本并不这么想，日本可能认为在中美尖锐对立的现在，可能正是解决钓鱼岛问题的最好时机。她认为，虽然日本实质掌控钓鱼岛，但是美国表示不表立场，这一点日本实在难以接受。

她也认为，美日在遏制中国大陆上有高度共识，今年秋季在钓鱼岛海域进行夺岛演习，传言可能启用黄尾屿与赤尾屿，“如果在此举行夺岛演习，麻烦可就大了，因为大陆绝对不会视而不见。”1978年6月，美国政府指示美军停止使用赤尾屿与黄尾屿的射击场，照时间推算，这一政策是在美国决定与中国大陆建交前半年做出，或许有相当政治考虑。

张麟征相信，拟议中的美日大规模海陆空夺岛军演，如果不在钓鱼岛举行，大陆最多只会采取海上军事监控，或举行另一场军演互别苗头。美日如果在钓鱼岛上的黄尾屿、赤尾屿举行夺岛军演，“因为直接侵入中国领土”，大陆政府与民意绝不会容忍，一定会派军前往，届时一场惨烈军事冲突将不可免，甚至会波及台湾。

她强调，钓鱼岛问题解决牵涉到陆美日三方，放大看，主要取决于陆美博奕结果，而陆美博奕“现在才开始不久”，尘埃落定可能尚需相当时日，这期间保钓运动有继续推动的必要。