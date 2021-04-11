马英九自称战国名将赵奢后代

台湾前总统马英九在出席活动时说，自己是战国名将赵奢的后代。多年前和中广公司董事长兼总经理赵少康一起到美国时，还曾邀赵少康一同到马氏宗亲会祭祖。

据ETtoday新闻云报道，马英九4月10日出席台湾中华赵族宗亲总会举办的“杰出宗亲颁奖典礼”时说，马姓在古时候姓赵、在春秋战国时期也姓赵，春秋时代有五霸，秦国跟赵国都是五霸之一，赵国有一个名将叫做赵奢，曾经打败过秦国、很会作战，因此被赵王封为“马服君”。

马英九说，当时的族人觉得很荣幸，因此纷纷改姓为马，“几乎姓马的汉人原本都姓赵”，马姓在五胡乱华时迁到江西，自己的家族则又再迁移到湖南、台湾。

马英九说明，至于在台湾的马姓，一般公认的祖先是东汉名将马援，他在法务部长任内，曾经造访苗栗通霄的马家庄祠堂，看到堂号写着“扶风”很惊讶，因为家中祖先牌位就写着“扶风马氏”，而扶风就是马援的故乡，马援的祖先就是姓赵。

马英九也提及，早年他在中央党部任职时，曾经跟团到美国参与祈祷早餐会，时任台北市议员的中广董事长赵少康也同行，他在洛杉矶邀请赵少康一起到马氏宗亲会祭祖，尽管赵少康先是回应“我又不姓马”，但到了现场看到马援的画像和家谱，才恍然大悟“马姓原先是赵姓”。

马英九表示，赵姓在华夏文化的发展当中，贡献是受到大家公认的，宋朝皇帝赵匡胤过去尊文从儒、休战养息、表彰结义、兴学爱民，赵氏后代一定要努力发扬先人成果，一起开创最好的表现。

