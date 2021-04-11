中国25家券商信用减值损失近300亿 同比暴增

中国媒体统计，中国25家券商信用减值损失合计达到272亿元（人民币，下同，55.77亿新元），同比大增76%，也远超2019年42家全部上市券商信用减值损失193亿元。

据券商中国报道，截至4月8日，已经有25家上市券商披露2020年报。记者根据wind数据统计，2020年25家上市券商信用减值损失高达272.25亿元，较2019年155.06亿元增加117亿元，同比增长75.57%。

从绝对数额来看，2020年信用减值损失对单个公司来说，同比增幅亦是惊人，信用减值损失金额达到30亿元以上且排名前三分别为：中信证券、海通证券和东方证券，信用减值损失分别为65.81亿元、45.86亿元和38.85亿元。

截至目前，从增幅而言，中金公司的信用减值损失增幅目前排名第一，从1.6亿元增加至9.73亿元。

尽管信用减值损失不代表实际损失，但依然对当期券商净利润带来拖累，对于上市券商大幅计提信用减值损失原因，股权质押爆雷是一大主要原因。据悉，为了应对这部分风险，不少券商选择缩减股权质押规模，同时设法多种渠道增资增强资本实力。

随着年报陆续披露，疫情对部分行业产生影响，直接给券商带来的信用减值计提陆续暴露，且数据惊人。

所谓券商的信用减值损失，计提主要是融资租赁、融出资金、股票质押等业务，尤其是2020年股票质押业务规模增加，叠加疫情对部分行业的影响，导致减值有所增加，根据会计准则，运用预期信用损失模型计提减值。

华南某家中小券商高管说：“去年股市行情好，很多股票暴涨，我们管理层认为不少科创板和创业板股票市值存在泡沫，对股票质押业务比较审慎。”

他说，为了控制风险，陆续削减规模，年底整体股票质押余额仅剩8000万元，2021年初制定全年股票质押业务规划时候，规模定在仅9亿元左右。

以计提信用减值金额最高中信证券来看，中信证券解释，变动大的原因主要是股权质押业务和融出资金类业务计提信用减值规模增加所致。

其中，股权质押业务是中信2020年度计提信用减值的重灾区。截至2020年底，中信证券股票质押式回购及约定购回式业务原值317.24亿元，其减值准备余额为80.39亿元。