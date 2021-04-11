学者：美放宽和台交往限制 难改中美台格局实质

美国国务院4月9日宣布将维持与台湾的非官方关系，放宽美台官员往来的限制。有专家认为，这对两岸关系、中美关系会产生一定的冲击，但不会对中美台的三角关系产生实质上的影响。

据香港中通社报道，暨南大学台湾经济研究所教授王鹏分析说，美国近期对台动作显示，其国家核心战略并未因拜登政府的上台而发生改变，美国意图通过发展与台湾间的关系，遏制中国大陆的迅速崛起。

王鹏认为，以往美台之间的交流是存在限制的，放宽限制的行为对两岸关系、中美关系会产生一定的冲击，但不会对中美台的三角关系产生实质上的影响；除非美国与台湾利用一些军事上的合作或制造冲突来打压中国大陆，否则这样的三角关系格局短期内不会发生重大变化。

王鹏指出，根据拜登政府对华的人员部署和政策施展，美国仍会紧打“台湾牌”，这将直接导致台湾继续推行“以疫谋独”、“以美谋独”，而中国大陆对此一定要做好军事和战略上的准备，同时利用外交手段，发挥联合国安理会常任理事国的重要作用，限制美台关系的发展，在关键时刻遏制台独。

美国国务院4月9日宣布已发布“与台湾交往的新准则”，美国将维持与台湾的非官方关系，幷在原有的“一个中国政策”架构下，放宽美台官员往来的限制。

根据新的指南，美国官员可以定期在联邦政府大楼内接待台湾官员，也被允许出席在台湾驻美代表处拥有的双橡园举办的活动。有美方官员强调，新的指南仍施加了限制，例如在台湾重大节日，美方官员仍不得出席在双橡园举办的活动，以免使“一中政策”复杂化。