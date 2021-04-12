消息：中国将有条件批准腾讯将搜狗私有化的交易

三位知情人士向路透社透露，中国反垄断监管机构准备批准科技巨头腾讯控股将中国第三大搜索引擎公司搜狗私有化的交易。

消息人士称，中国国家市场监督管理总局不反对腾讯以35亿美元（约47亿新元）收购其尚未持有的搜狗60%股份的交易，但前提是腾讯愿意设立一个特殊机制，确保数据安全——这在中国国家市场监督管理总局批准的交易中是首例。

其中两位消息人士表示，由于未得当地报告交易以接受反垄断审查，腾讯还需支付一笔数额相对较小的罚金50万元人民币（约10万新元），与以往对类似违规案件的处罚一致。

据报道，此举凸显出中国监管机构仍在考虑批准科技行业的并购，但在放任数年后现在的条件变得严格。这项备受关注的交易若获批，将缓解当局针对国内互联网巨头的反垄断举措给科技行业带来的压力。反垄断举措导致金融科技机构蚂蚁集团370亿美元的IPO计划在11月被搁置。

“SAMR（中国国家市场监督管理总局）想要的是执法...扼杀或极力阻挠一项交易不是他们的目的所在，”其中一位消息人士表示。“只要不妨碍市场进入新竞争者，他们不介意公司的实际市场主导地位。”

据分析机构SpeedTest，搜狗是中国仅次于百度和奇虎360的第三大搜索引擎，是腾讯多功能应用微信的唯一搜索引擎。腾讯去年9月首次宣布这项私有化计划。

近年来，该行业的并购交易成为受到严格审查的领域之一，对于违反反垄断规定甚至某些情况下违反数据隐私规定的，监管机构都非常不友好。

三位消息人士表示，交易批准条件的关键是满足监管机构对数据安全性的要求。数据安全性定义谁能够以何种方式访问大量用户数据和个人信息，以及如何使用这些信息。

这些消息人士称，中国两大领先游戏直播流网站虎牙和斗鱼的合并也在接受审查中，将需要满足类似的数据安全要求。路透社指出，这两家公司背后均有腾讯的支持。

据此前报道，腾讯让虎牙和斗鱼合并的计划必须做出妥协让步，才能化解当局的反垄断疑虑。

上述消息人士称，合并后，虎牙和斗鱼将需要在两者之间设置防火墙，不能彼此共享用户数据和信息。

他们称，在最终做出让步后，中国国家市场监督管理总局也会很快批准虎牙与斗鱼合并。