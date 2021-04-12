中国乘用车销量跃升至疫情前水平

中国2021年第一季度乘用车销量恢复到冠病疫情暴发前的水平，不过这个全球最大的汽车市场仍缺乏活力，只有电动汽车的需求格外旺盛。

《华尔街日报》指出，中国乘用车市场信息联席会（简称中国乘联会）上周五公布，今年1至3月份乘用车销量同比增长69%，达到509万辆。这个水平与2019年第一季度的销量大致相当，不过仍明显低于2018年第一季度创下的567万辆的销量纪录。

中国无与伦比的市场规模使之成为全球汽车制造商的关键市场。一些分析师认为，在2024年左右之前，中国汽车市场不太可能恢复到过去十年的巅峰时期。中国乘联会表示，中国本地股市自2月以来的疲软表现已经削弱了最近几周中国消费者购买新车的欲望。

对于汽车制造商而言，中国曾是他们业务增长的一个重要市场，但如今也变得艰难起来，对美国汽车制造商尤其如此。通用汽车公司今年1至3月期间销售了78.02万辆汽车，不算受疫情冲击的2020年第一季度，这是该公司自2012年以来在中国表现最糟糕的第一季度。

雪佛兰销量的长期下滑，导致通用汽车在中国市场的地位下降。中国是该公司在美国以外的唯一主要海外市场。中国更加激烈的市场竞争环境使几个曾经很受欢迎的外国品牌遭到挤压，雪佛兰便是其中之一。第一季度中国市场的雪佛兰销量仅为6.48万辆，远远不及2015年同期的大约17万辆。

福特汽车公司已稳住中国业务，扭转了多年来销量萎缩的局面。该公司当季在华销量为15万3822辆，较2019年同期的13万6279辆有所改善。 2016年是该公司中国业务最好的一年，同期销量是上述数字的逾两倍。

相比之下，随着更多富裕的中国消费者将大众品牌车升级换代，高档汽车生产商继续蓬勃发展，这一趋势主要让德国的汽车生产商受益。宝马汽车公司和梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒公司都打破了该季度的销售纪录，分别在中国销售了22万9748辆和22万2520辆汽车。

第一季度电动汽车销量也大幅增长，达到43.7万辆。

根据中国乘联会的数据，特斯拉3月在华销量远高于过去任何月份，共售出35478辆在中国本土生产的Model 3和Model Y，表明最近有关特斯拉质量问题以及特斯拉汽车上的摄像头可能监视中国政府设施的争议，基本未削弱该公司在中国的吸引力。中国乘联会表示，在特斯拉3月的销量中，25327辆是Model 3，10151辆是Model Y。

特斯拉第一季度在华销量达69280辆，占该公司当季全球Model 3和Model Y总销量的三分之一以上。特斯拉从今年1月份开始交付在中国生产的Model Y。

在美国上市的中国电动车初创公司理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车均公布了创纪录的季度销量，不过这三家公司第一季度合计销量仅4.6万辆，意味着它们在销量上仍明显落后于第一梯队的公司。