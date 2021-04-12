李克强：保持宏观政策连续性稳定性可持续性

在继续做好常态化疫情防控的同时，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性稳定性可持续性，政策不“急转弯”，引导形成市场合理预期，推进改革开放，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。

据中新社报道，中国总理李克强上周五（9日）主持召开经济形势专家和企业家座谈会，分析研究当前经济运行情况时发表上述看法。中国副总理韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤等人出席。

李克强也说，今年以来，各地区各部门贯彻落实中共中央、国务院决策部署，广大市场主体以坚强韧劲拼搏，经济呈现稳定恢复态势，稳中加固、稳中向好。但要看到，去年同期基数低带来不可比因素。

他表示，当前国际环境复杂严峻增加了新的不确定性，中国经济恢复也不平衡，分析经济形势要全面客观，既看同比增速又看环比增速，既看宏观经济数据又看市场主体切身感受，既看经济运行总体态势又密切关注新情况新问题，坚定信心，正视困难，扎实办好自己的事。

李克强并说，要跟踪分析国内外形势变化，科学精准实施宏观调控，持续有针对性实施好结构性减税等政策，做到保就业保民生保市场主体的政策力度不减。落实支持小微企业和个体工商户的各项措施，用好研发投入加计扣除比例提高等政策促进制造业创新和升级，助力市场主体进一步恢复生机、增强后劲。继续加强对市场主体特别是小微企业和个体工商户的金融服务，引导更多资金流向实体经济，有效防范风险。保持房地产市场平稳健康发展。

加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。保就业是稳固经济基本盘的基础，要始终放在突出位置，用市场化社会化办法拓展高校毕业生等重点群体就业渠道，促进灵活就业，努力实现比较充分的就业和居民收入增加。

李克强强调，要推进改革开放，优化营商环境，更大激发市场主体活力。深化“放管服”改革，破除制约企业发展的不合理束缚，通过公正监管促进公平竞争，针对企业期盼加强政务服务，培育更多市场主体并提高活跃度。扩大对外开放，稳定外贸外资，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，保持产业链供应链稳定和安全。

据报道，座谈会上，张晓晶、彭文生、马彬等专家和广州白云电器集团、浙江中国小商品城公司、携程旅行网负责人发了言，认为中国减税降费等政策既实又有效，整个经济和企业生产经营持续恢复，但国际大宗商品价格大幅上涨带来企业成本上升压力很大。大家还分别就稳定经济运行、中小微企业发展、进出口贸易、旅游业发展等提出了建议。

