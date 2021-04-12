美军发布驱逐舰近距离监视疑似辽宁号照片

美国海军在官网发布马斯汀号驱逐舰（USS Mustin）指挥官本月较早时在菲律宾海监视一艘疑似军舰的照片。分析员认为，舰长监视的是解放军辽宁号航空母舰。

综合《联合报》和《南华早报》报道，台湾前海军新江舰长吕礼诗在解读照片时认为，马斯汀号与辽宁号之间的距离不到4000码（约3.6公里）。

吕礼诗引述“南海战略态势感知”微博账号3日发布的信息，指船舶自动识别系统（AIS）显示，马斯廷号出现在了东海长江口附近海域，“针对性明显”；吕礼诗分析，这更是间接的说明了，原来美军更早侦获辽宁号编队的动态，早已派遣马斯廷号一路并航监控，从东海穿越宫古水道、向东进入菲律宾海。 ​​​

吕礼​​诗也认为，驱逐舰指挥官在照片的左边，并称能在驾驶台“大摇大摆”，坐下来又翘脚也只有指挥官，副指挥官则在照片右边。

美国海军介绍，驱逐舰指挥官和副指挥官本月4日从驱逐舰驾驶台进行监控。照片显示，这艘疑似军舰出现，而辽宁号的舷号为16号。

《环球时报》昨天（11日）报道，马斯廷号导弹驱逐舰与辽宁舰并排航行，这两艘军舰的距离并不算远，甚至可以很清楚的从美军的视角看到辽宁舰的舷号和甲板上的舰载机。

对于双方舰艇这样的距离是安全距离还是危险接近，报道引述专业人士说，海军舰艇的安全距离并没有公认的定论，最关键因素是“两艘舰艇的状态和当时海况”，“一般来说危险接近是指小于2链，大概两三百米距离。”

专业人士认为，从照片来看，单对舰艇操作而言，这种距离在“正常范围”，不属于危险接近。但假若当时辽宁舰编队正在进行训练、演习，有实际使用武器的科目，就会很危险。

对于美军此时发布这张照片的意图，中国外交学院国际关系研究所教授李海东表示，这张照片拍摄地点在菲律宾海。最近美菲即将举行军演，美军在社交媒体发布照片某种程度上在提醒相关区域国家与美国军事上协调合作的重要性。

此外，对于照片中一名美军军官将脚搭在船舷上，有中国网友认为这个动作颇具挑衅意味。《环球时报》引述熟悉美军工作习惯的人员称，“美军工作风格比较散漫，这个跷腿的动作是否具有挑衅意味，还要看是刻意为之还是随意而为。”

中国大陆海军新闻发言人高秀成上周一（5日）公布，大陆海军已组织辽宁舰航母编队，在台湾周边海域进行训练，并强调这是根据年度工作计划组织的例行性训练，旨在检验部队训练成效，有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力，大陆海军今后仍将按计划常态组织类似演训活动。