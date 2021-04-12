阿里：不知悉与反垄断法有关的其他调查

阿里巴巴表示不知悉中国反垄断机构的其他调查。阿里董事局副主席蔡崇信说，公司经历了这次审查，很高兴这件事过去了。

据彭博社报道，阿里巴巴高管周一在电话会议上告诉分析师，除了横跨整个互联网行业的合并、收购和战略投资的问询外，不知悉中国国家市场监督管理总局对公司业务的其他任何调查。阿里巴巴未来将专注于为客户和商户提供更好的服务，同时遵守监管机构的规定。

阿里巴巴董事局副主席蔡崇信说，公司经历了这次审查，很高兴这件事过去了。他补充道，大型互联网公司正在做很多促进经济增长的事情，阿里巴巴也身处其中正在推行政府政策。

另据《明报》报道，蔡崇信还透露，中国监管部门正对整个行业进行相同的审查。至于阿里182.28亿元人民币（37.44亿新元）的罚款，金额不足阿里最近四个月现金流的20%。集团已公开表明“诚恳接受、坚决服从”处罚，不打算对处罚决定提出上诉。

据路透社报道，阿里巴巴CEO张勇说，将采取措施降低电子商务平台上商家的进入门槛和商业成本。阿里财务长武卫说，监管对阿里巴巴的罚款将反映在3月季度的集团净利。

北京10日对阿里巴巴开出创纪录罚单。而这项具有里程碑意义的反垄断调查，中国监管机构仅仅用了四个月时间就完成，放在欧美则需数年。他们向中国龙头企业及领导人发出明确信息，反竞争行为将面临后果。

对于阿里巴巴而言，罚款并不像许多人担心的那么严重，还有助于消除围绕创始人马云互联网帝国的重重迷雾。这项182亿元人民币的罚款，仅占阿里巴巴2019年境内销售额的4%；虽然三倍于2015年美国芯片制造商高通近10亿美元的前罚款纪录，但远低于中国法律所允许的10%上限。

除了罚款，阿里巴巴必须进行大量“整改”，例如要求平台内商家“二选一”的做法，其中的多项整改要求阿里巴巴此前表示将会建立相应措施。