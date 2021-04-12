消息：中国市场监管总局扩编

知情人士透露，中国国家市场监督管理总局正在增加人员和其他资源，并加大力度打击反竞争行为，特别是与中国大型企业有关的行为。

据路透社昨天（11日）报道，知情人士称，市场监管总局计划将反垄断人员编制增加20至30人，目前的人数为40人。

消息人士也说，市场监管总局计划将案件审查权下放给地方机关，并从其他政府机构获得更多人手，以处理需要广泛调查的案件。用于反垄断调查、日常运营和研究项目的预算拨款也将增加。

清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭认为，加强反垄断监管，主要需从两方面做出努力。一是要充实执法编制，二是是要提升反垄断执法的质量。

刘旭说：“不然没有足够的人手平行地查处多个案件，此外外界也会质疑执法过程的透明程度。”

消息人士称，市场监管总局在过去不认为有着规范互联网公司的权力，而这些企业被视为“有点凌驾于法律之上”，但市场监管总局现在觉得有这项权力，并对此感到满意。

随着中国执法单位加强监督，消息人士披露，他们已规定大型互联网公司的高层主管必须例行向市场监管总局报告合并交易或可能违反反垄断规定的行为。

由于工作量庞大，消息人士说，市场监管总局已开始在杭州、深圳等更多城市试验性扩大编制，而不是全部在北京处理案件，将审查案件权力下放至地方分支机构。

消息人士也称，市场监管总局也开始将更多研究工作外包给学者及属下的谘询委员会，以加快案件进展速度。

报道认为，目前投资者关心的是，哪家中国本土科技巨头会是市场监管总局的下个目标。

私募股权公司春华资本董事长胡祖六认为，阿里巴巴被处以巨额罚款后，其他科技公司应该要预期，他们可能会面临同样程度的严密检视及处罚。

中国监管部门前天向该集团开出逾180亿元人民币（37亿新元）的破纪录罚单，并要求阿里巴巴在合规管理、维护公平竞争等方面全面整改。

路透社认为，上述做法符合近年来美国和欧洲反垄断机构越来越积极采取行动的趋势。

胡祖六说：“对中国主要科技领导企业之一处以重罚，也对整体科技业释出一个强烈讯息：和欧洲一样，中国监管机构对于修理科技巨头是动真格的。”