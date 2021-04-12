中印会谈声明现新变化 分析：解决剩余问题仍有难度

中印第11轮军长级会谈持续13小时。有分析认为，会谈没有像以往发布联合新闻稿，也不是由国防部而是由西部战区层面发出，从一个侧面显示出双方共同解决剩余问题仍有难度。

据《环球时报》报道，中国解放军西部战区新闻发言人龙绍华4月10日晚发表谈话表示，第十一轮军长级会谈，“希望印方珍惜当前中印边境地区出现的缓和降温积极态势，恪守两国两军有关协定协议和前期会谈共识，与中方相向而行，共同维护边境地区和平安宁。”同日，印方也发表了声明。

会谈于今年2月20日举行，双方对前期班公湖地区一线兵力实现脱离接触给予积极评价，认为这是一个重要进展，为解决中印边界西段实控线地区其他问题提供了基础。据印度《经济时报》10日报道，此次会谈9日上午10时30分开始，持续了约13个小时。这次会谈的目的是推动中印两军其他地区下一阶段的脱离接触。

《印度时报》10日评论称，最新的会谈“没有出现突破”。《今日印度》11日称，声明缺乏进展细节，表明周五的会谈陷入僵局。

会谈后双方发布消息的形式出现了两个变化。首先，消息发布者发生变化，此前中印军长级会谈由国防部发布消息，此次换成了西部战区新闻发言人。此外，2020年9月22日中印两军第六轮军长级会谈后，双方共同发布联合新闻稿，此种发布方式一直沿用到第十轮军长级会谈。而最新一轮军长级会谈后，双方没有发布联合新闻稿。

清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰11日评论说，此次中方的谈话表明，会谈既没有像此前外界普遍期望的那样，就双方驻守剩余地区的军队全面脱离接触达成共识，而且字里行间流露出中方对当前局势进展迟缓的不满和担心。

钱峰认为，联系到此次会谈没有像以往那样发布联合新闻稿，也不是由国防部而是由西部战区层面发布消息，这更从一个侧面显示出共同解决剩余问题仍有难度。

他分析说，在当前国际和地区形势下，中方的担心和提醒不是多余的。近年来，中印两国边防部队在西部边境的对峙通常都发生在春夏时节。随着高原气温的继续回升，如果再解决不好剩余地区的撤军问题，势必将影响到这一来之不易的趋稳势头。

如果印度部分人幻想近来印美关系特别是军事合作关系可以在边境问题上为其带来更多的“筹码”与“底气”，不珍惜两军此前付出的种种努力，甚至在前期两军达成共识的问题上耍“小聪明”，无疑将破坏尚在恢复之中的两军互信。

不过，双方在会后发布的消息都提到双方将继续保持沟通。双方通过前10轮军长级会谈解决了这一最容易引发大规模军事冲突的关键问题，展示了双方在历经10个月的紧张对峙后，选择了以务实行动共同推动局势大幅降温的意愿和决心。

他说：“ 过去两个月来，双方一方面围绕此次边境冲突剩余地区的对峙问题，继续通过军事外交渠道保持着沟通，另一方面落实和巩固前期成果，迄今班公湖南北岸地区没再出现局势重新升温的情况。”

