中国股市从高位回落 投资者转投货币基金

随着政策收紧及估值偏高担忧打压股市从数年高位下跌，中国投资者正在削减股市敞口，投资避险的货币市场基金(MMF)。

据路透社报道，自2月中旬以来出现的股市大跌走势，标志着2020年4月至2021年1月期间的冒险行为已发生逆转，并导致中国沪深300指数在3月创下一年来的最差月度表现。

外国投资者也变得谨慎，他们通过陆股通购买的内地股票在3月骤减，同期人民币兑美元也贬值。由于货币市场基金投资于包括公债在内的较高质量资产，传统上被认为是低风险和流动性较好的资产。

在上海证交所挂牌的最大货币市场ETF华宝添益ETF4月8日总份额增加21%至17.7亿份，2月18日时为14.6亿。

另一支主要的货币市场ETF银华日利ETF4月8日的总份额增加30%至13亿份，2月18日时为10亿。

华泰柏瑞沪深300ETF4月8日的份额减少至78亿，年初时为86亿。

分析师认为，自2月中旬以来的股市调整，主要是由于对估值泡沫的担忧。此前，中国政府设定了保守的经济增长目标，暗示政策制定者希望有抑制金融市场泡沫的空间。

中国银河证券财富管理总部策略师付延平说：“我不认为现在有大的机会，如果没有进一步的调整带来更多的安全边际和上涨空间，投资者不会乐意在这个时候购买股票。”

付延平称，随着中国逐步收紧政策，货币市场基金对投资者来说是个不错的选择。与此同时，随着股市回落，衡量投资者信心的融资交易也减少。

外资在减少购买A股的同时，也更加青睐银行等防御类股。中信证券分析师在报告中称，3月外资通过陆股通买入125亿元人民币（25.60亿新元）中资银行股。

北京一位对冲基金经理胡云龙（音译自Hu Yunlong）说，中国经济复苏动能非常强劲。但也存在隐忧，担心如果动能过强，中国的货币政策可能出现转向，外资对此尤其担心。