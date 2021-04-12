台湾强化东沙岛防卫 扩建机场跑道

台湾国防部为强化东沙岛防卫，在人员与武器装备增援后，最新的作为是开启延宕的东沙机场跑道整扩建工程。

据《中时电子报》报道，东沙机场跑道整扩建工程，已于上个月动工，预定明年2月底完工。

台湾国防部送达立法院的预算解冻报告指出，“东沙机场跑道整建工程”于去年2月25日决标，原订2020年4月6日开工，因两岸国际情势紧张、天候环境等因素，迟迟未能开工。最新报告显示，整建工程已于今年3月15日开工，预定明年2月底完工。

由于大陆在台湾西南防空识别区频频进行海空演训，邻近东沙岛面临军事威胁，机场扩建工程进度落后，引起朝野立委高度关切，要求空军要有积极作为。

空军报告指出，为避免船运影响东沙机场跑道整建工程进度，已要求承包商与固定航运公司完成签约，保障物资载运优先权，并先行完成开工整备，管制于今年3月15日开工，另要求承包商与监造派遣专任人员长期驻点，严格管制工程进度，期于明年2月底前完工。

一位不具名军方官员说，东沙岛扼控巴士海峡进入南海空域要处，机场跑道整建具有高度军事意涵。事实上，东沙岛已成两岸军事对峙的温度计，任何风吹草动，都很敏感。

为加强东沙岛的防卫，台湾国防部除以移训名义增派海军陆战队轮调常驻外；海巡署也在东沙部署红隼火箭弹约160具，部署数量比位于南沙的太平岛多。东沙部署的红隼火箭弹，有配赋弹及练习弹，可于防卫作战阶段，作为反舟波攻击及反登陆任务使用。红隼火箭弹由中科院研制，是低空防卫武器。

除了兵力与火力增援外，台湾国防部已将海军侦搜大队的锐鸢无人机部署于岛上，陆军蜂眼雷达也进驻，以加强东沙岛的情搜侦监能力。

此外，军方也在东沙岛大兴土木，进行“东沙营区新建工程”，机电土木工程已陆续于去年10月施工，计划于今年9月30日前完工，目前进度正常。

《中时电子报》评论说，从机场整建、盖营区，至兵力与火力及侦搜装备增援等一连串作为，可见台湾国防部积极经营东沙岛，强化岛上防卫的决心相当明确。最近大陆无人机在东沙岛附近空域侦搜，应是与台湾强化防卫作为有关。