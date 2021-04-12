台湾为应对大陆军机设监视、警告、摧毁空域区

面对中国大陆军机多次在台湾防空识别区西南空域出现，台湾将在台海空域针对大陆军机设立“监视”“警告”与“摧毁”三区，并且将台湾本岛岸外24浬邻接区空域推前，订出绝不让大陆军机趋近30浬空域的反应“红线”。

据台湾《联合报》报道，台湾官员证实，这是因应台湾防空武器装备效能与大陆军机动态所制订的新战备规定。

台湾国防部昨天（11日）强调，台湾军方秉持不怯敌、不挑衅，以及“愈接近本岛，愈积极处置”的原则，依照“经常战备时期突发状况处置规定”采取适切的应处作为，审慎因应，并呼吁外界勿作其他联想及臆测。

国防部副部长张哲平早前在立法院答询时说，空军依战备规定，一开始会广播驱离，再以空中警戒机作区域警戒，最后以飞弹追踪监视，确保大陆军机不会经过台湾本岛30浬内。

海军出身的台湾海洋委员会主委李仲威在立法院则披露，台湾空域有划分监视区、警戒区及摧毁区的层次，台湾在监视区会用侦搜器具监视行动，若有军机来到警告区会派适当兵力并航监控，进到摧毁区就会依规定处理，“该开火就开火”，但对空中敌机开火，非海巡署部队可单方面决定。有官员披露，摧毁区范围为12浬领空。

由于台湾军方的“经常战备时期突发状况处置规定”内容仅就12浬领空、领海、24浬邻接区空域反应作出规定，报道认为，官员披露的30浬红线与三个反应区域，显然是军方去年起针对大陆军机挑衅制订出新的反应准则。

