海南省委书记沈晓明：海南自贸港法呼之欲出

海南自由贸易港法呼之欲出，目前已完成中国全国人大常委会一审和向社会公众公开征求意见，将争取赋予海南更大立法权和改革自主权。

据路透社报道，中国海南省委书记沈晓明今天在国新办发布会上，透露上述消息。

同时出席发布会的中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文则称，商务部会同19个部门研究提出了进一步推进海南自由贸易港贸易自由化便利化的若干措施，前不久国务院已经批准，下一步将联合发布，包括有关政策措施28项。

他表示，将在特定区域放宽海南自贸港原油、成品油、食糖等商品进出口的资质和数量管理，取消自动进口许可和机电进口许可管理的措施；并明确允许外国机构独立举办除冠名“中国”“中华”“全国”“国家”等字样以外的涉外经济技术展览，允许技术进出口经营活动不需办理对外贸易经营者备案登记等。

此外，商务部还研究起草了海南自贸港跨境服务贸易负面清单，起草工作已经完成，目前正在走相应的程序。

“我们把海南自由贸易港定位在国内国际双循环的交汇点。如果国内循环和国际循环是一个‘8’字形，海南就在这个‘8’字形的交汇点上。”沈晓明称，在制度层面，海南在2025年封关之后，就是“境内关外”。

他表示，在疫情背景下海南已经适时调整了离岛免税政策，吸引境外消费回流，去年在前年150亿元（人民币，下同，约30亿新元）的基础上翻了一番，做到300亿，今年预计能够超过600亿。

据报道，同时出席发布会的中国国家发改委副主任丛亮则提到，正在研究编制海南自由贸易港重大项目建设行动方案，建立重大项目储备库制度，累计安排中央预算内资金100亿元支持海南自贸港软硬件基础设施建设，推动新型基础设施和交通、能源等领域重大项目建设，并将海南纳入基础设施领域不动产信托投资基金（REITs）试点。

发改委还在研究国家级展会境外展品免税政策，并将加快推进琼州海峡港航一体化，支持三亚建设国际邮轮母港，推动琼港澳游艇自由行；开放客运和货运第七航权，推动博鳌机场升级为国际口岸。

海南自贸港政策框架已经逐渐明确。去年6月中国国务院印发海南自由贸易港建设总体方案，12月2020年版海南自贸港外商投资准入负面清单发布，较2020年版自贸试验区外资准入负面清单的30条相比，进一步缩减至27条，还有一些条目比以前开放力度更大。

今年1月印发了海南自贸港鼓励类政策产业目录（2020年版），上周国家发改委和商务部又联合印发了“特别措施”，在医疗、金融、文化、教育等领域提出了22条特别准入措施。

据沈晓明介绍，根据海南最新的能源发展规划，将争取到2030年清洁能源装机比重要达到85%左右，而且海南到2030年将不再销售传统的燃油汽车，推广清洁能源汽车。