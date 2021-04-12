佛山高速一岔道口近62万人疑似压线被罚

针对“网传佛山市广台高速43公里路段一岔道口违章频发，近62万人被罚”一事，中国广东省佛山市交通运输局办公室工作人员4月12表示，该局已经关注到相关舆情，将会同有关部门了解情况。

据澎湃新闻报道，佛山市市民热线一名工作人员说，如市民对交警的处罚结果不满，可以申请行政复议。

最近，有车友反映称在广台高速公路43公里岔口处因为转道压到实线被罚，缴纳罚单的交款系统显示已有超过62万人在此违章。

4月10日，有微博用户发布一段无人机拍摄的视频显示，在广台高速前述岔道口为“Y”字型，衔接岔路口的白色实线长度较短，不少车辆行驶向左边车道时，容易出现视觉上的误差，压到右边的白色实线，该视频显示，三分钟内共有27辆车压线违章。

有网友评论称，他曾在此处被罚款。该实线靠近路口，难以辨别，很容易压实线。该网友晒出12345平台对其质疑车道设置不合理的回复。

佛山市公安局答复如下：驾驶人驾车在道路上行驶，必须观察途径路段的交通标志，该路段出口前方2公里、800米都有道路行驶方向指示牌，需要从该路段变道的驾驶人，应提前择行驶方向。如将虚线延长，车辆就可以变道，容易引发事故。

据南方日报4月8日报道，对此，佛山公安交警部门表示，广台高速公路43公里路段的标志标线，经过验收合格后投入使用，路经司机应当知晓该路段上述交通信号的含义，且有足够的时间、距离看见上述交通信号，并应当遵循交通信号指示安全行驶。