大疆切入汽车赛道 消息：已筹备五年团队超700人

科技企业造车热的“接力棒”从互联网企业传到了手机企业后，如今又送到了无人机企业手中。

据第一财经报道，“大疆车载”官微4月12日发布消息说，将于本月19日上海车展发布相关产品。根据天眼查信息显示，该官微申请主体为深圳大疆卓见科技有限公司，成立日期为2018年7月，由深圳大疆创新科技公司100%持股。

记者注意到，今年年初就有消息称，大疆正在切入自动驾驶领域并为此组建了相关团队，但大疆当时回应表示，“公司近期并未成立新的工程团队。大疆一直聚焦研发创新，其中也包括在汽车领域发展前沿技术应用，这些工作已经进行了多年。”

而对于最新的动作，大疆内部人士告诉记者：“（车载）相关业务已经做了五年，并不是最近成立的团队，目前车载BU有700多人。”

目前，大疆在全球小型无人机市场的份额将近七成，而大疆在无人机上运用的激光雷达技术对自动驾驶也起到关键作用，但对于是否要切入汽车赛道，大疆此前并未给出过明确回应。

不过，无论是人才招聘还是专利注册，大疆在智能驾驶领域的布局已经显现了其对于这一赛道的野心。

公开资料显示，大疆这几年大批量招聘汽车电子方面的硬件工程师和智能驾驶方向软件工程师，范围甚至扩展至系统安全方面的专业人士。同时先后申请了自动驾驶车辆的控制方法、控制终端及机器可读存储介质；车载成像装置的安装参数的确定与驾驶控制方法及设备；用于自动驾驶的控制方法、控制装置及车辆等多项专利。

根据大疆车载的官微信息显示，车载业务的定位为大疆旗下“智能驾驶业务品牌”，主要专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。

一名内部人士说大疆目前已经有量产的车项目正在进行中，但不是整车项目。“业务聚焦的主要是大疆智能驾驶系统与软硬件方案，帮助车企快速造出能买得起的智能汽车。”

根据天眼查信息显示，深圳大疆卓见科技的经营范围包括了软件的技术开发、技术服务与技术支持；电子技术、影像技术、光机电技术、光学信息技术、计算机技术领域内的技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口业务。而许可经营项目为，电子产品与智能电子产品及其影像设备、光学产品与光电信息产品及光机电一体化产品、计算机信息科技领域内的硬件、精密零部件的研发、生产、加工、销售、维修。