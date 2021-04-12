中国首个自动驾驶巴士收费项目落地重庆

中国首个自动驾驶公交车收费示范运营项目正式落地永川。评论认为，这标志着中国自动驾驶商业化落地迎来重大突破。

据中新社报道，中国重庆永川区12日举行自动驾驶公交车运营暨智慧交通、智慧医疗项目战略合作签约活动。

此次投入运营的L4级自动驾驶公交车Robobus长5.9米。作为面向开放道路运营的自动驾驶公交车，Robobus可实现精准靠站，轻松应对公交站场景及更为复杂的城市道路路况，完全满足公交车正常运营需求。

据百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群总经理李震宇介绍，Robobus拥有四个激光雷达，两个毫米波雷达，七个单目相机，帮助车辆探测在行驶过程中的各类信息。

结合V2X车路协同，可实现车载OBU与智能网联路侧设备进行L4级车路协同感知驾驶，可实时接收来自路侧智能感知系统所收集到的路面全量交通参与者的高精度感知数据，将当前路面上的行人、汽车等信息，还包括车内司机视角所看不到的盲区等反映到车内屏幕上，甚至提前预告红绿灯变化及等待时间，让车辆提前决策规划，提升通行效率。

据介绍，投入运营的自动驾驶公交车运营路线双向里程近10公里。2019年，重庆永川区政府、重庆车辆检测研究院和百度公司三方达成合作，联手共建中国西部自动驾驶开放测试与示范运营基地。

目前，该基地已成为中国西部地区应用场景最丰富、测试车辆规模最大的基地。