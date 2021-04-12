机构欲颁奖给蔡英文但被加拿大施压

美国媒体披露，一个由加拿大政府赞助的机构打算将一个重大奖项颁给台湾总统蔡英文，但加拿大官员向机构施压，要求他们撤回这项决定，否认加拿大将暂停资助该机构。

据美国政治新闻网站Politico昨天（11日）报道，哈利法克斯国际安全论坛（Halifax International Security Forum，简称HFX）计划将以已故美国参议员麦凯恩命名的约翰·麦凯恩奖（John McCain award）颁给蔡英文，并获得麦凯恩遗孀的批准。

加拿大官员在得知这项消息后强调，如果该机构将颁奖给蔡英文，加拿大政府暂停向该机构提供支持和资金。

机构副主席谢泼德（Robin Shepherd）在声明中说：“ HFX尚未宣布2020年约翰·麦凯恩公共服务领导奖得主。我们期待能宣布这项消息。考虑到冠病疫情所带来的挑战，我们将在适当的时候举办颁奖活动。”

谢泼德也说：“蔡英文是一位备受尊敬的国际领导人，她是台湾第一位女总统，也是全球民主坚决拥护者。她无疑是获得这个奖项的理想人选。”Politico称，机构尚未对此采取下一步行动。

这将会是机构第三次颁发这个奖项。希腊莱斯博斯（Lesbos）岛民因协助挽救难民而在2018年获得首座约翰·麦凯恩奖，第二座则在2019年颁给在香港示威的市民。