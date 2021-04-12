传统中国需求旺季还没旺起来 铜价或回落

铜多仓投机客面临价格回落风险，因为第二季原本传统上是中国强劲工业需求季，但这次中国需求迟迟没有旺起来。

据路透社报道，此前多头投资者纷纷将资金投入铜市，冀望出现大宗商品超级周期，如今出于对中国收紧货币、美元走强以及欧洲又进行抗疫封锁的担忧，他们已经削减了铜曝险。

Marex Spectron大宗商品经纪人斯塔布伦（Anna Stablum）说：“这时候将资金投入铜市是没有意义的，因为价格又涨不上去。”

她说：“较短线资金...已经消失，转移到了可以赚更多短期收益的地方，但...基本上仍有大量粘性、较长期的资金存于多仓。”

LME期铜在2月冲上接近10190美元（13678.04新元）的纪录高位后，就在8500至9300美元之间摆荡，因市场欠缺新的作多诱因。但对一些铜用户而言，价格仍昂贵。

英国商品研究所(CRU)分析师贺天宇认为，“线材生产商受到的影响最大……(他们的消费者)将不会接受价格上涨，这将给他们带来生产成本的负担。”他补充说，电缆制造商可能会将采购推迟到4月中旬。

洋山铜溢价跌至每吨51.50美元，为11月24日以来的最低水平，表明对中国进口金属的需求正在放缓。

与此同时，3月伦敦金属交易所(LME)的库存量几乎倍增，上海期货交易所仓库的库存量接近七个月高点。

Fitch Solutions大宗商品负责人布里奇（Aurelia Britsch）说：“我们预计2021年来自矿山和精炼厂的铜供应将大幅增长。”布里奇预计美国、秘鲁、巴拿马、刚果民主共和国和印尼的供应将会增长。

用户还转而使用相对便宜的废料。伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的分析师刘志飞（音译自Liu Zhifei）说：“废料的替代效应可能导致今年中国精炼铜总需求增长低于2020年。”

一管材生产商说，管材生产商从固定的加工费中获得获得稳定收入，并将上涨的成本转嫁到消费者身上。

该管材生产商解释说，“空调厂上调了售价，以抵消原材料成本的影响。我认为铜价不会下跌太多。”他指的是全球大规模刺激措施带来的充足货币供应。

不过，随着中国需求高峰季似乎推迟，铜多头对仓位进行展期的成本变得高昂。

上海期交所数据显示，截至周五，上海大陆期货已经将4月-7月合约的多仓较2月25日铜价触及近10年高位时削减40%。上海大陆期货在2月的短短几天内就累积了多达10亿美元的铜多头押注。

