无印良品再调中国区价格 部分降价千元人民币

MUJI无印良品部分商品进行新一轮调价，有商品降价幅度达1000元（人民币，下同，204.91新元）。

据新京报报道，无印良品中国总部4月12日回应记者说“本次价格的重新审视面向中国顾客”，调价商品涉及沙发、袜子、内衣、收纳用品、扫除用品、厨具等。

据无印良品官网显示，多款商品下调价格，新价格于4月9日起实施，有的商品降幅达到1000元，例如一款三人座沙发产品初上市价格为3980元，现在价格为2980元。

记者同时注意到，有的商品需要至少买两件才能享受新价格。一款化妆棉的信息显示，任选两件及以上，每件价格将由22元降至15元。对于不同标准，无印良品中国总部告诉记者，这是基于顾客的购买、使用习惯制定的。

据了解，无印良品自2014年来持续开始实行“新定价”的降价策略，公开报道显示，截至目前在中国市场调价次数已超过10次。对于本次调价原因，无印良品中国总部称，“为更轻松入手生活中高频率使用的商品，无印良品一直不断地对价格进行重新审视，力求以平实的价格，还原商品的价值。”

截至2021年2月底，无印良品共有288家店铺。对于2020年业绩情况，无印良品中国总部介绍，2020年中国恢复店铺运营后，销售业绩逐渐恢复。同时，其网络商城的销售保持良好态势。此外，中国本土化商品团队在去年开发的生活杂货商品销售也有所增长。