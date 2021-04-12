刘晓明任中国政府朝鲜半岛事务特别代表

中国外交部发言人赵立坚今天宣布，中国驻英大使刘晓明已于近日就任中国政府朝鲜半岛事务特别代表。

据中国外交部官网消息，赵立坚说，刘晓明是资深外交官，工作经验丰富，熟悉朝鲜半岛事务。

赵立坚表示，刘晓明特别代表的主要职责是协助外交部协调处理半岛事务，将同有关各方保持沟通合作，为推动半岛问题政治解决进程发挥建设性作用。

刘晓明今年1月底证实将离任中国驻英大使。英国《卫报》去年底曾报道刘晓明将由中国外交部副部长郑泽光接任，但中国官方尚未公布继任人选。

据中国驻英大使馆官网1月20日消息，刘晓明当天出席英中贸易协会举办的线上告别座谈会时证实将离任。刘晓明表示，他出任驻英大使11年，除是自己驻外最长一次，也成为中国历史上任期最长的驻外大使。

刘晓明回顾任内成就，包括共同见证和推动中英互利合作引领新方向、推动中英贸易投资迈向新高度，以及推动中英金融和“一带一路”合作取得新突破。他说，2015年中国国家主席习近平对英国进行“超级国事访问”，开启中英关系“黄金时代”。

公开资料显示，今年65岁的刘晓明，广东揭阳人，国际关系硕士，外交生涯长达47年。他曾任中国外交部北美大洋洲司副司长、驻美国大使馆公使、驻阿拉伯埃及共和国特命全权大使。

2004年，刘晓明赴地方任职，担任甘肃省政府副秘书长，省长助理、省政府党组成员，2005年回京任中央外事工作领导小组办公室副主任。

2006年，刘晓明出任驻朝鲜大使，三年后接替傅莹，被任命为中国驻英国大使。

“长安街知事”微信公号发文称，现任中国驻日本大使孔铉佑曾出任中国政府朝鲜半岛事务特别代表一职。

2010年2月，因应朝鲜半岛问题的新情况，中国设立了朝鲜半岛事务特别代表一职，由当时刚刚卸任外交部副部长的武大伟担任，职责是主管六方会谈及相关事务。

2017年8月，时任外交部部长助理的孔铉佑接替武大伟，兼任该职务，2017年底，孔铉佑出任外交部副部长兼中国政府朝鲜半岛事务特别代表，2019年5月他接替程永华，履新中国驻日本大使。