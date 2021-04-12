德大学不满中国制裁行动而宣布暂停孔子学院活动

德国西部一所大学因不满中国制裁欧洲学者和机构，而宣布大学旗下的孔子学院暂停开展所有的活动。

欧盟3月以中国侵犯新疆维吾尔族人权为由，对四名中国官员和一个实体实施制裁。中国随即反击，宣布对欧洲的四个实体和10人实施制裁，包括德国学者郑国恩（Adrian Zenz）、瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）和德国墨卡托中国研究中心（MERICS）。

德国特里尔大学（Universität Trier）校长杰克尔（Michael Jäckel）和大学孔子学院外方院长里格（Marc Oliver Rieger）之后在大学官网发表中文声明，指中国政府试图通过最近采取的行动，即对欧洲众多学者和MERICS的制裁，限制研究和教学自由，并对当前的发展深表关切和担忧。

声明强调，特里尔大学孔子学院一直通过诸如“今日中国”系列讲座等活动，明确表明对研究自由的支持，大学迄今为止也一直秉持着批判与认真的态度开展与孔子学院的事务性合作。

两人宣布：“在不影响各合作伙伴利益的前提下，特里尔大学孔子学院暂时停止开展一切活动。同时，暂时停止外方院长职务。”声明强调，此决定是他们对中国制裁行动的抗议和对受到制裁的国内外同事的声援。

