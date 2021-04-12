消息：腾讯支持的水滴公司赴美IPO被中国监管反对

知情人士透露，中国互联网保险科技企业水滴公司(Waterdrop Inc)计划进行的美国首次公开发行(IPO)遭到了国内监管当局的反对，因其业务模式被认为存在风险。

据路透社报道，消息人士说，自去年年中以来，水滴一直在与财务顾问筹备上市，并秘密申请了上市。但中国银保监会对水滴公司的业务风险提出质疑，导致其IPO进程放慢。其中一位消息人士说，银保监会甚至在本月告诉水滴创始人沈鹏，不建议水滴公司在这个节骨眼公开上市。

两名熟悉该公司的消息人士说，互助平台被认为是用户流量的主要来源之一，关闭将意味着该公司业务模式的重大改变。

总部位于北京的水滴公司在线分销保单并提供疾病众筹。尚不清楚银保监会觉得该公司究竟哪块业务有风险。

水滴在电邮中否认中国监管机构反对其资本市场计划，并称其高管正在与监管机构保持例行沟通。

中国银保监会未立即回复置评请求。由于信息未公开，消息人士未予置评。

与其他许多初创公司一样，由于在境外注册，水滴去美国上市无需中国监管机构批准，但银保监会对水滴IPO的立场对此类公司的售股计划总体来说，不是一个好兆头。

据两位消息人士透露，水滴公司原本计划在2020年底前上市，但现在希望在今年第二季上市。目前还不清楚该公司的计划筹资规模或者所希望的估值。

上个月，水滴公司关闭了旗下在线医疗互助平台，该平台为用户提供覆盖各种重大疾病的共享基本医疗计划。

水滴表示，该项目已为8000万用户提供了服务。不过，此类平台并未获得银保监会的批准。